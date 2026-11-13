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"Витоша не е за продан": Протестиращи блокираха бул. "Цар Борис III" заради сеч и застрояване

"Витоша не е за продан": Протестиращи блокираха бул. "Цар Борис III" заради сеч и застрояване
БТА

Жители на столичните квартали "Княжево" и "Витоша" настояват за спиране на новите строежи и проверка на издадените разрешения

Протестиращи срещу изсичането на дървета и засилващото се застрояване в столичните квартали "Княжево" и "Витоша" блокираха за кратко движението по бул. "Цар Борис III" и ул. "Синята скала". В района имаше засилено полицейско присъствие, съобщава БТА.

Според организаторите на протеста дървета се изсичат по границите на частни имоти, след което започва подготовка за ново строителство.

"Проблемът е, че гората се изсича по границите на имотите, след като се получи съответната виза за проектиране и в рамките на няколко месеца започват строежи", заяви един от организаторите Ваня Кашлакева.

По думите ѝ проблемът съществува от миналата година, като вече са се появили 13 нови имота.

Протестиращите настояват не само за прекратяване на сечта и застрояването, но и за засаждане на нови дървета, включително в частните имоти.

Те искат кметът на София Васил Терзиев да издаде заповед за спиране на разрешаването на нови строежи, докато не бъдат проверени състоянието на терените и съответната документация.

Кашлакева съобщи, че в понеделник предстои среща с районния кмет на "Витоша" Зарко Клинков. По думите ѝ обаче не всички поискани от гражданите документи са били предоставени.

Жителите се опасяват, че изсичането на дърветата може да доведе до свлачища и замърсяване на подпочвените минерални води.

Организаторите събират подписи на местно и национално ниво с цел при необходимост да бъдат предложени законодателни промени.

По време на демонстрацията гражданите скандираха "Клинков – вън!" и "Витоша не е за продан!".

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