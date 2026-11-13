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Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения
АР/БТА

Париж настоява Брюксел да оцени действията на алжирските власти и да прецени дали има основания за задействане на предвидените санкционни механизми

Франция ще поиска от Европейската комисия да провери дали Алжир спазва задълженията си по споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Това заяви говорителят на френското Министерство на външните работи Паскал Конфаврьо, цитиран от Ройтерс.

Искането на Париж е свързано с наложените от алжирските власти ограничения върху вноса на френски стоки. Според дипломати, цитирани от Ройтерс, в края на юли Алжир е въвел почти пълна забрана за внос на френска продукция.

Допълнително напрежение в търговските отношения предизвика и информацията за разпореждане на алжирските власти за преустановяване на доставките на карбамид за Франция.

От френското външно министерство припомниха, че споразумението за асоцииране с ЕС предвижда възможност за предприемане на ответни мерки, когато някоя от страните не изпълнява поетите ангажименти.

„Настояваме Комисията незабавно да разгледа условията за задействането на тези мерки“, заяви Конфаврьо на пресконференция.

Така Париж настоява Европейската комисия да оцени ситуацията и да прецени дали има основания за прилагане на предвидените в споразумението механизми.

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