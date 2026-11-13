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Мицкоски реагира остро на намерението на Радев да постави въпроса за българите в Северна Македония пред Съвета на Европа

Мицкоски реагира остро на намерението на Радев да постави въпроса за българите в Северна Македония пред Съвета на Европа

„Нека не се хващаме на провокации“, заяви премиерът на РСМ

„Нека не се хващаме на провокации“, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски в отговор на намерението на Румен Радев да постави пред Съвета на Европа въпроса за отношението към българите в страната.

Според Мицкоски държава, която не изпълнява редица решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, няма авторитет да коментира състоянието на човешките права в Северна Македония.

Той заяви, че подобни послания от България целят да провокират реакция от правителството в Скопие, която впоследствие да бъде използвана на международната сцена.

„Това са провокации, които непрекъснато чуваме. Това е всичко – просто недобросъседски отношения. Държава, която избягва да прилага няколко десетки решения на Съда по правата на човека в Страсбург, има най-малък авторитет да коментира правата на човека. Освен това нямаме решение срещу държавата, което да казва, че ние като правителство нарушаваме или по някакъв начин увреждаме човешките права на гражданите. Трябва да подходим много внимателно и да не се хващаме на повода. Точно това искат“, заяви Мицкоски.

Ден по-рано от Дъблин българският премиер Румен Радев заяви, че отношението на властите в Северна Македония към българите в страната не се променя, а проблемите се задълбочават. Той обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе по време на срещата им в кулоарите на Европейската политическа общност.

Радев подчерта, че Съветът на Европа трябва да продължи да утвърждава ролята си на гарант на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

 
 
 

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