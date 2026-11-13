Дете погълна метална част от химикал в училище, транспортираха го с медицински хеликоптер

Дете е получило спешна медицинска помощ, след като погълнало метална част от химикал по време на междучасие в училище. Инцидентът е станал в Разлог, съобщиха от МБАЛ "Д-р Асен Велев".

По информация на лечебното заведение детето се е задавило, а металният предмет е попаднал в десния бронх на белия дроб, създавайки сериозен риск от запушване на дихателните пътища и тежки усложнения.

На детето незабавно е оказана медицинска помощ, като ключова роля за бързата реакция е имала д-р Мариана Боткова, началник на отделението по детски болести в болницата.

Заради сериозността на състоянието е организиран спешен въздушен медицински транспорт, за да бъде извършено специализирано отстраняване на чуждото тяло.

Първоначално е било планирано детето да бъде транспортирано до София, но неблагоприятните метеорологични условия наложили промяна в маршрута и медицинският хеликоптер бил пренасочен към Пловдив.

Към момента детето е в стабилно състояние, уверяват от болницата в Разлог.

От лечебното заведение подчертават, че навременната реакция на медицинския екип е била от решаващо значение за предотвратяване на по-тежки усложнения.