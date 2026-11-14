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Втори протест в Разложко: Шофьорите настояват за решение на пътния проблем

Втори протест в Разложко: Шофьорите настояват за решение на пътния проблем
БТА

Превозвачите искат временно решение за преминаване на камиони над 12 тона по пътя Юндола - Якоруда и предупреждават, че ще протестират всяка събота

Шофьори на тежкотоварни автомобили от Разложкия регион излязоха на втори протест срещу забраната за преминаване на камиони над 12 тона по път II-84 между Юндола и Якоруда. Ограничението е въведено заради свличане на пътната настилка, а протестиращите настояват Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да намери временно решение, което да позволи движението на тежкотоварни автомобили.

Превозвачите настояват да бъде осигурено безопасно преминаване, докато продължават дейностите по укрепване на пътя и изграждането на подпорна стена.

Един от участниците в протеста, Ибрахим Османов, предложи като възможен вариант укрепване на алтернативната настилка встрани от основното платно. Според него това би позволило на камионите да преминават, без да възпрепятстват ремонтните дейности.

По думите на протестиращите забраната създава сериозни затруднения за транспортните фирми и предприятията в региона, които разчитат на редовни доставки на стоки и материали.

Заради ограничението шофьорите са принудени да използват обходен маршрут през Доспат, Сатовча, Сърница и Велинград, който удължава пътуването им с около два часа.

Муса Терзиев, един от засегнатите превозвачи, обясни, че по-дългият маршрут води и до допълнителни разходи за гориво и пътни такси. Според шофьорите това затруднява работата на транспортния сектор и оскъпява превозите.

Протестиращите оспорват аргументите за безопасност, с които АПИ мотивира забраната. Те посочват, че през засегнатия участък продължават да преминават автобуси и други превозни средства, и смятат, че при подходяща организация би могло да се осигури преминаване и на тежкотоварни автомобили.

Шофьорите заявиха, че ще продължат протестите си всяка събота, докато не бъде намерено решение на проблема.

Това е втората поредна протестна акция на превозвачите от региона. Миналата събота те се събраха край железопътната гара в Белица, където настояха да бъде разрешено преминаването на камиони в едната пътна лента по време на ремонтните дейности.

Превозвачите продължават да настояват за временна организация на движението, която да съчетае безопасността на пътуващите с необходимостта от нормално функциониране на транспортния бизнес в района.

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