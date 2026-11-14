БАБХ иззе над 2,7 тона храни: Част от продуктите били с изтекъл срок

Над 2,7 тона хранителни продукти без необходимите документи за произход са установени при проверка на товарен автомобил в Кърджали. Инспекцията е извършена от служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) след постъпило искане за съдействие от Районното управление на полицията в града, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При проверката са открити 1180,65 килограма продукти от животински произход и 1523,45 килограма храни от неживотински произход. Сред тях са кашкавал, сирена, други млечни продукти, мед, пилешко месо, маслини, зелеви сарми, растителни масла, ядки, сосове и подправки.

Инспекторите са установили, че товарният автомобил не е регистриран съгласно изискванията на Закона за храните и не разполага с необходимото хладилно оборудване и система за температурен контрол.

Част от хранителните продукти са били с изтекъл срок на годност, а при други са липсвали задължителната идентификационна маркировка и информацията на български език. Не са представени и придружаващи документи, удостоверяващи произхода и годността на стоките.

По информация на водача на товарния автомобил продуктите са с произход от Турция, но това не е било удостоверено с необходимата документация.

За установените нарушения инспекторите от ОДБХ - Кърджали са съставили акт за установяване на административно нарушение. Всички храни са иззети и предстои да бъдат насочени за унищожаване.

Случаят идва дни след друга акция на БАБХ, при която инспектори от дирекция "Граничен контрол“ съвместно със служители на Агенция "Митници“ иззеха мед, овча лой, млечни и месни продукти на граничните контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Турция.