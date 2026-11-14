Единственото село без храм в община Пазарджик вече има своя църква

Жителите на пазарджишкото село Драгор посрещат исторически ден, след като населеното място, което доскоро е било единственото в община Пазарджик без православен храм, вече има своя църква. Новоизграденият храм „Света Троица“ ще бъде осветен днес от Пловдивския митрополит Николай, съобщава NOVA.

Повече от две десетилетия местните жители очакват осъществяването на идеята за собствена църква. До този момент вярващите са посещавали храмове в съседното село Ивайло и в Пазарджик, а водосветите в Драгор са се провеждали на открито.

Сред хората, които дълго са очаквали изграждането на храма, е 75-годишната Елена Георгиева. Тя разказва, че новата църква разполага с красив иконостас и обзавеждане за миряните.

„Досега в Ивайло и Пазарджик ходеха хората да се черкуват. Правили сме водосвети на двора. Иконостасът стана много хубав. Мисля, че е изработен от дъб, столове също са хубави за миряните. Великолепно и много хубаво“, споделя тя пред NOVA.

Църквата е построена в двора на старото училище в селото и представлява кръстокуполна еднокорабна базилика с камбанария. Храмът носи името „Света Троица“, тъй като именно на този християнски празник жителите на Драгор традиционно отбелязват своя събор.

В изграждането на църквата са вложени над 700 000 лева. Значителна част от средствата са осигурени от държавата и местната община, а останалите са събрани чрез дарителски кампании. Местните жители са участвали и с доброволен труд.

Съществен принос за осъществяването на проекта има и 90-годишният отец Заприн, който е откупил част от земята за строителството на храма и е предоставил допълнителни средства.

Кметът на Драгор Георги Търлев също подчерта значението на новата църква за местната общност.

„Жителите на Драгор много се вълнуват и това е исторически момент, което го очакваме с нетърпение. Отпуснахме още около 300 квадратни метра, за да може да се направят допълнителни постройки за курбан на селото“, заяви той.

Освещаването на храма ще събере жителите на Драгор, които след дългогодишни усилия вече разполагат със собствено място за богослужения и религиозни празници