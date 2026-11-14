12 мача без футбол за вратаря след трагедията с Хесус де Мигел

Дисциплинарната комисия към Испанската футболна федерация отстрани вратаря на ФК Андора Хесус Овоно за 12 мача. Решението идва след фаталния сблъсък с нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел, който почина ден след инцидента по време на мач между двата отбора от Ла Лига 2. Наказанието е максималното предвидено в правилника за директен червен картон.

Съотборниците на Хесус де Мигел носиха ковчега му

Червен картон и трагичен край

Инцидентът се случи на 2 ноември в срещата между Тенерифе и ФК Андора от испанската втора дивизия. В заключителните минути на двубоя Овоно напусна наказателното си поле, за да играе с висока топка, но при опита си да я избие се сблъска тежко с нападателя Хесус де Мигел.

Вратарят беше изгонен с директен червен картон заради опасното си действие. Ситуацията обаче придоби трагичен характер, след като 30-годишният нападател получи сърдечен арест и беше откаран в болница. Въпреки усилията на медицинските екипи Хесус де Мигел почина на 3 ноември.

Овоно е съсипан от случилото се

След трагедията вратарят изрази съболезнования към семейството и близките на Де Мигел. Той призна, че преживява най-трудните дни в живота си и че му е изключително трудно да осъзнае случилото се. От ръководството на ФК Андора също заявиха подкрепата си към своя футболист. Старши треньорът Карлес Мансо подчерта, че клубът ще даде необходимото време и пространство на Овоно сам да прецени кога ще бъде готов да се върне към футбола.

Междувременно испанската полиция започна разследване на обстоятелствата около смъртта на Хесус де Мигел. Трагедията остави тежка следа в испанския футбол, а наказанието на Овоно постави болезнен завършек на един инцидент, който никой от участниците в срещата няма да забрави.