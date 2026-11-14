Татяна Дончева: ПБ така се занимава с опозицията, че докара хората да си замерят телевизорите

"За първите шест месеца от управлението на "Прогресивна България" може да се види от резултатите на първия тур на президентските избори. Хората имаха огромни очаквания и мнозина от тях са разочаровани. Твърде много "неможачи", назначени в управлението във всички сфери. Изборът на правилни хора обикновено дава допълнително време". Това заяви председателят на "Движение 21" Татяна Дончева пред БНТ.

Тя отправи приятелска критика към управляващите: "Драги, много се занимавате с опозицията. Те ви питат за катастрофата, мантинелите, "Топли дол" и вие непрекъснато се занимавате с опозицията. Вчера слушах зам.-председателя на Народното събрание (Иван Ангелов - б.р.) - вече докарахте хората да си замерят телевизорите", каза Дончева по повод обвиненията на Ангелов към опозицията.

"На опозицията това й е работата - да ви търси кусури, може да не е права", каза Дончева.

Според нея вероятно само премиерът Румен Радев взема решенията, но обкръжаващите го са се вписали добре в манталитета му, за да могат да го манипулират.

"Информационната и административната дейност трябва да бъдат добре претеглени от всеки вземащ решения. Когато съсредоточите целия информационен поток върху един човек или малка група хора, те изпушват. Може да се прави с добро чувство, но има лош ефект. Това беше по времето на Жан Виденов - той искаше всичко да минава през него и рухна", каза Дончева.

За скандалното изказване на вече бившия шеф на "Кауфланд", който заплаши цялата държава и защитата на някои политици на търговските вериги, Дончева съпостави политическите изявления и реалното изражение на продоволствената сигурност. "Вие в София си пазарувате в "Кауфланд", но не знаете как се сеят домати, не знаете колко струва труда на човека, който обработва земята".

"Уважаеми ръководителю на "Кауфланд", дето вече не си такъв, кой ти позволи да говориш така на една държава? Ако ти така говориш на държавата и на нейните министри, как да си мисля, че си говорил на производителя на домати? Ти не си го броил за жив! Ти си минал като валяк през него и си казал: "айде, за 5 стотинки ти купувам доматите", каза Дончева.