Сан Антонио Спърс записа 11-а поредна победа в НБА

Сан Антонио Спърс продължава да впечатлява с представянето си в НБА! Тимът от Тексак записа 11-а поредна победа, след като разгроми Голдън Стейт Уориърс със 123:85. „Воините" бяха без контузената си звезда Стеф Къри и мачът започна със серия от 18:0 в полза на Спърс. До края Голдън Стейт не поведе в нито един момент от двубоя.

Победният ход на ЛА Лейкърс и Бостън в НБА продължава

Пред собствена публика във „Фрост Банк Сентър“ баскетболистите на Сан Антонио демонстрираха пълно превъзходство и не оставиха никакви шансове на съперника. Успехът затвърди отличната форма на отбора, който се утвърди сред водещите претенденти в Западната конференция.

Голямата звезда на вечерта беше Стефон Касъл. Младият гард отбеляза рекордните за сезона 32 точки, като реализира пет тройки и беше основната движеща сила в нападението на домакините. Виктор Уембаняма също имаше важен принос за успеха. Френският център приключи срещата с 12 точки и 12 борби, записвайки поредния си дабъл-дабъл, въпреки че прекара само 21 минути на паркета.

Сан Антонио започна двубоя по впечатляващ начин, реализирайки първите 18 поредни точки в срещата. Това е най-дългата подобна серия от началото на мач в НБА, откакто лигата започва да събира статистика за всяко притежание през сезон 1996/97. Успехът изпрати „шпорите" на върха в Западната конференция с баланс от 11 победи и 2 загуби. Толкова има Лос Анджелис Лейкърс.

С победата Сан Антонио подобри баланса си до 11 успеха и само две поражения, което постави отбора на първото място в Западната конференция.