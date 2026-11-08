Православната църква отбелязва Архангеловден

Днес, 8 ноември, Българската православна църква отбелязва Архангеловден - един от големите християнски празници, посветен на свети Архангел Михаил и останалите небесни безплътни сили. Денят е известен още като Събор на свети Архангел Михаил.

Според християнската традиция ангелите са Божии вестители, които изпълняват Неговата воля и закрилят хората. Архангел Михаил е почитан като предводител на небесните войнства и защитник на доброто.

В православната иконография той често е изобразяван с меч, символизиращ борбата срещу злото, и е наричан "архистратиг" - върховен военачалник.

Сред най-почитаните архангели е и Гавриил, който според Свещеното Писание известява Дева Мария, че ще роди Иисус Христос.

Кой празнува имен ден?

На Архангеловден имен ден празнуват Ангел, Ангелина, Ангелинка, Михаил, Михаела, Михо, Мина, Гавраил, Гаврил, Гаврила, Гавраила, Райна, Райчо, Рангел, Рангела и техните производни.

8 ноември е и професионален празник на българската полиция. Денят е посветен на служителите на реда и тяхната работа за сигурността на гражданите.

С Архангеловден е свързана и Архангеловата задушница, наричана още Мъжка задушница, която се отбелязва в съботата преди празника. Тогава се отдава почит на починалите близки и на българските воини, загинали за родината.

По повод празника Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в храм "Св. Архангел Михаил" в пернишкото село Студена.

Тази година църквата отбелязва 180 години от построяването си. Храмът е издигнат през 1846 г. и е сред най-старите в община Перник.

"Голяма радост и чест за нас е, тъй като патриархът никога не е идвал в църквата в това село", сподели пред БТА отец Марио.

В храма се съхраняват възпоменателни плочи, свързани с Освобождението на България и участието на жители на селото в Балканската война.