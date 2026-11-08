Паркирал за минута, глобили го с 25 евро: Варненец изяде фиша на рождения си ден

Варненец отпразнува 70-ия си рожден ден по необичаен начин, като публично изяде фиш за неправилно паркиране, придружен със сирене. Зад нестандартната постъпка на Росен Марков стои спор за правата на шофьорите и възможностите им да оспорват наложени санкции, съобщава NOVA.

Историята започва ден преди юбилея му, когато Марков спира автомобила си за кратко в района на "Чаталджа“ във Варна, за да достави цветя до един от магазините си. По думите му колата била с включени аварийни светлини и отворен багажник, докато той пренасял четири връзки гладиоли.

На място пристигнали полицаи от Второ районно управление, които му наложили глоба от 25 евро за неправилно паркиране.

Марков признава, че е спрял на забранено място, но не приема начина, по който е наложена санкцията, както и посочената върху фиша информация относно възможността за обжалване.

"Направих жалба в Административния съд. Защото на всички фишове в цяла България пишат: "Фишовете не се обжалват“. Което е немислимо. Дори едно евро да е, трябва да може“, заявява той пред NOVA.

Според варненеца проблемът засяга не само неговия случай, но и много търговци, които ежедневно трябва да зареждат обектите си със стока. Той твърди, че в района липсват подходящи места за кратък престой с цел доставки, което поставя собствениците на магазини в затруднено положение.

Въпреки че не отрича нарушението, Марков смята, че водачите трябва да имат възможност да защитават правата си, когато считат наложената санкция за несправедлива.

Навръх 70-ия си рожден ден той решава да привлече общественото внимание към казуса, като изяжда оригиналния фиш в центъра на Варна.

"Както винаги, нестандартно... И изядох оригиналния фиш, защото полицията каза: "Дай копия“. Аз съм шеф-кулинар, не мога да... И със сирене“, разказва Марков с чувство за хумор.

По думите му целта на акцията не е да избегне плащането на 25-те евро, а да насърчи останалите шофьори да търсят правата си, когато смятат, че са санкционирани неправомерно.

"Не че не мога да платя 25 евро, никакъв проблем. Идеята е това да стане прецедент“, обяснява той.

Марков призовава водачите да не бързат с плащането на санкциите, ако имат основания да ги оспорят, а първо да проверят възможностите си за защита по закон.

Казусът вече е отнесен до съда, но към момента няма информация за окончателно съдебно решение. Самото унищожаване на хартиения фиш не означава, че наложената санкция е отменена.

Междувременно варненецът разказва, че вече е получил още една глоба за неправилно паркиране, отново във връзка със зареждането на търговските си обекти.

"Законът бил такъв, ама ние трябва да работим. Значи моето нарушение работи. Росен Марков работи“, коментира той.

Така необичайният рожден ден на Росен Марков се превръща в публичен протест, който поставя въпроса как могат да бъдат съчетани правилата за паркиране, нуждите на местния бизнес и правото на гражданите да оспорват санкциите си.