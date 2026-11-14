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Разследващите на катастрофата с над 50 коли на "Тракия" са искали медицинската експертиза на пострадалите

Разследващите на катастрофата с над 50 коли на "Тракия" са искали медицинската експертиза на пострадалите
Снимка: БТА

Не се знае точния брой на пострадалите, защото се местели от болница в болница

Изискана е цялата налична документация от лечебните заведения с оглед назначаването на съдебномедицински експертизи на пострадалите лица при тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия". Повечето съдебномедицински експертизи на пострадалите са назначени, останалите ще бъдат назначени следващата седмица. Това съобщиха разследващите органи за развитието по случая пред Нова телевизия.

Разследващите посочиха, че не могат да кажат към момента каква е точната бройка на пострадалите, тъй като някои се местят от болница в болница. При инцидента 12 души загинаха. Направени са им аутопсии, назначени са съдебномедицински експертизи.

От разследването заявиха, че абсолютно всички версии са възможни, няма водеща версия, докато някоя не отпадне. Преди автотехническата експертиза ще има и няколко технически, чрез които да бъде свалена информация от различни носители.

Относно шофьора на тира, който беше задържан, към момента за него няма събрани достатъчно доказателства, за да бъде предявено обвинение. Според разследващите органи е възможно разследването да приключи както без повдигнати обвинения, така и с няколко обвиняеми.

Предмет на разследването са действията на отделните водачи. Много от свидетелите вече са разпитани, като има и повторни разпити. В хода на разследването ще се разчита и на информация, свалена от технически носители, а не само на свидетелски показания.

Разследващите органи увериха, че разследването ще бъде проведено обективно, всестранно и пълно. Работата по случая продължава.

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