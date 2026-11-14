Самолети на НАТО наблюдават небето и морето над България

Самолети за далечно радиолокационно откриване и управление AWACS на НАТО извършват полети над България, като наблюдават активността във въздушното пространство и в Черно море. Те подпомагат българските изтребители при изпълнението на техните задачи, съобщиха от Северноатлантическия алианс.

"Очи в небето над България" - с това послание НАТО представи дейността на своите сили за далечно радиолокационно откриване и управление. Публикацията в социалните мрежи е придружена от снимки на специализираните самолети, които участват в наблюдението на региона.

Основната задача на самолетите AWACS е да осигуряват ранно предупреждение за потенциални заплахи и да подпомагат координацията между съюзническите сили. Благодарение на радиолокационните си системи те могат да наблюдават големи райони и да предоставят информация за движението на въздухоплавателни средства.

От НАТО подчертават значението на съвместната работа между държавите членки за гарантиране на сигурността на въздушното пространство.

"Като работят заедно, съюзниците могат да откриват потенциалните заплахи навреме и да реагират бързо, за да гарантират сигурността на въздушното пространство на НАТО", посочват от Алианса.

Самолетите AWACS са част от системата на НАТО за въздушно наблюдение и ранно предупреждение. Те предоставят информация в реално време и подпомагат координацията на военновъздушните операции.

Наблюдението над България е част от дейностите на Алианса за поддържане на ситуационна осведоменост и готовност за реакция при потенциални заплахи в региона.