Алкарас се прицели в трофея от Финалите на ATP

Карлос Алкарас вече е постигнал забележителни успехи в професионалния тенис, въпреки че е едва на 23 години. Испанецът има седем титли от Големия шлем, като триумфът му на Australian Open го превърна в най-младия тенисист, оформил кариерен Голям шлем. Той е прекарал и 66 седмици на върха на световната ранглиста, а преди броени дни завоюва деветия си трофей от сериите Мастърс след успех в Париж.

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В богатата колекция на Алкарас обаче все още липсва отличието от Финалния турнир на ATP. През миналата година испанецът достигна до мача за титлата в Торино, но отстъпи пред Яник Синер. Сега той отново пристига в италианския град с амбицията да направи последната крачка към трофея.

На пресконференцията си в Inalpi Arena Алкарас призна, че спечелването на заключителния турнир отдавна е сред най-важните му цели.

„От няколко години насам титлата от Финалите на ATP е сред основните ми цели още преди началото на сезона. Самото класиране за този турнир е голям успех, а да вдигна трофея би било нещо огромно за мен. Опитвам се да се подготвя по най-добрия начин, защото в този турнир няма лесни мачове и трябва винаги да си на 100 процента“, заяви испанецът.

Алкарас се намира в отлична форма, след като преодоля проблемите с китката, заради които отсъства от корта в продължение на четири месеца. Той се завърна на US Open, където достигна до четвъртфиналите, а впоследствие спечели титлите в Токио, Виена и Париж. В последните си 21 срещи в Тура испанецът е записал 19 победи.

„Последните седмици бяха доста натоварващи за мен, защото изиграх множество тежки мачове за кратък период. Имам някои проблеми, които обаче са напълно нормални за всеки тенисист при такива обстоятелства. В момента обаче се чувствам добре и съм напълно концентриран върху подготовката си“ каза още тенисистът.