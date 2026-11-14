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САЩ, Китай и Русия няма да коментират Киев по време на тристранния формат

САЩ, Китай и Русия няма да коментират Киев по време на тристранния формат
Снимка: БТА

Марин льо Пен е готова да обсъди с президента Володимир Зеленски финансовата подкрепа за Украйна

В ход е подготовката на най-големия обмен на военнопленници между Украйна и Русия, пише БНТ. Размяната е най-същественото постижение след след седмица на интензивни дипломатически усилия за прекратяване на бойните действия.

След срещата на европейската политическа общност в Дъблин стана ясно, че представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша ще се включват в преговорния процес между Киев и Москва.

Крайнодесният кандидат за президент на Франция Марин льо Пен заяви, че е готова да обсъди с президента Володимир Зеленски финансовата подкрепа за Украйна.

Стана ясно, че войната там няма да е сред темите, които ще обсъдят президентите на Съединените щати, Китай и Русия, които ще се срещнат в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество следващата седмица.

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