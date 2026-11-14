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Селекционерът на Исландия: Българите се предадоха след третия гол

Селекционерът на Исландия: Българите се предадоха след третия гол
БТА

Не мога да кажа, че ни е било лесно, каза дипломатичо Арнар Гунлаугсон

Исландия спечели промоция в по-горната дивизия в Лигата на нациите, след като разгроми България с 5:0 в Пловдив. Това е най-голямата победа за островитяните като гост от още по-категоричното 7:0 срещу Лихтенщайн в квалификация за Евро 2024 през март 2023 година.

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„Третият гол бе най-важен, защото той пречупи съпротивата на съперника. Ако играчите на България бяха отбелязали попадение, щеше да им даде сили да се борят. За наш късмет ние вкарахме третия гол. Не мога да кажа, че ни е било лесно. България не е много по-назад от Исландия в световната ранглиста", заяви дипломатично Арнар Гунлаугсон.

„Тази вечер на нас ни вървеше, а на вас - не. Има и такива моменти във футбола и в живота. Надявам се да изиграете много добър мач срещу Естония. Ние обаче трябва да свършим нашата работа в Рейкявик и да си осигурим първото място в групата", допълни той. 

Андри Гудьонсен вкара хеттрик за Исландия, докато Ори Оскарсон реализира само веднъж за успеха срещу България. „Капитанът Ори беше много разочарован, че Андри вкара повече от него. Двамата са много силни и работят много добре заедно. Помагат в пресата и в защита", похвали ги треньорът.

 

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