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Зеленски настоява САЩ да премахнат ограниченията в работата на Starshield

Зеленски настоява САЩ да премахнат ограниченията в работата на Starshield
АР/БТА

Украинският президент предупреди, че проблемът засяга цялата фронтова линия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ограниченията в работата на американската сателитна система Starshield продължават да затрудняват действията на украинската армия по фронтовата линия и в окупираните от Русия територии, предаде Ройтерс.

„За съжаление, скоростта все още е ограничена по цялата фронтова линия и във временно окупираните украински територии“, посочи Зеленски в традиционното си вечерно обръщение.

Той призова украинското Министерство на отбраната и Министерството на външните работи да работят съвместно с американските институции за разрешаване на проблема.

Starshield е военната версия на сателитната комуникационна система Starlink на компанията SpaceX, собственост на Илон Мъск. Тя е предназначена за нуждите на отбраната и националната сигурност.

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