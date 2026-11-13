Мексико отрече мигрантски групи да се придвижват към границата със САЩ

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум отрече информацията, че мигрантски групи се придвижват към границата със САЩ, предаде Ройтерс.

Тя уточни, че в страната има две групи, организирани за съвместно пътуване. Едната вече се е разпаднала, като повечето ѝ участници са се върнали в родните си държави, а другата все още се формира.

„В момента няма нито една такава група, която да преминава през страната ни на път към границата със САЩ“, заяви Шейнбаум по време на редовната си сутрешна пресконференция.

Изявлението ѝ идва ден след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да удвои митата върху мексиканския внос, ако Мексико не спре мигрантските групи по пътя им към американската граница.