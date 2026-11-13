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Трябва ли жените да синхронизират тренировките с цикъла си?

Трябва ли жените да синхронизират тренировките с цикъла си?
Pixabay

В социални платформи като TikTok и Instagram инфлуенсъри и брандове предлагат строги графици – кога жените да вдигат тежести, кога да правят само йога и какви храни да ядат според четирите фази на цикъла (менструална, фоликулна, овулация и лутеална). Поредица от анализи във водещи световни издания, сред които The Economist и BBC, обаче показват, че науката не подкрепя идеята за подобно стриктно планиране

Манията по т.нар. „cycle syncing“ (синхронизиране на храненето, спорта и ежедневните навици с фазите на менструалния цикъл) завладя социалните мрежи, но водещи лекари и спортни физиолози предупреждават, че зад популярния тренд липсват солидни научни доказателства.

В социални платформи като TikTok и Instagram инфлуенсъри и брандове предлагат строги графици – кога жените да вдигат тежести, кога да правят само йога и какви храни да ядат според четирите фази на цикъла (менструална, фоликулна, овулация и лутеална). Поредица от анализи във водещи световни издания, сред които The Economist и BBC, обаче показват, че науката не подкрепя идеята за подобно стриктно планиране.

Митът за „перфектния“ 28-дневен цикъл

Един от основните проблеми на популярните препоръки в интернет е, че те почиват на предположението за идеален 28-дневен цикъл с овулация точно на 14-ия ден. Според достатъчно медицински данни, цитирани в публикациите, едва около 12% от жените имат такъв точен график. При останалите продължителността на отделните фази варира силно – например фоликулната фаза може да трае между 7 и 21 дни, а освен това цикълът се променя с възрастта, при стрес или при прием на хормонални контрацептиви.

Какво се случва с мускулите и спортните резултати?

Проучване на канадския университет McMaster опровергава популярното твърдение, че високите нива на естроген в първата половина на цикъла помагат за по-лесно трупане на мускулна маса, а прогестеронът във втората половина пречи на възстановяването. Лабораторните изследвания показват, че синтезът на мускулен протеин и изграждането на сила не се влияят от месечните хормонални колебания.

Спортни физиолози, цитирани от BBC, определят манията по синхронизирането като „тренд, движен от маркетинга“, а лекари от американския медицински център Cedars-Sinai предупреждават, че прекаленото вторачване в календара излишно усложнява здравословния начин на живот. Според тях избягването на силови тренировки в определени седмици от месеца може дори да лиши жените от важни ползи за здравето на костите и сърдечно-съдовата система.

Какво съветват специалистите вместо това?

Въпреки че науката отхвърля строгите режими, специалистите от Cleveland Clinic и изследователи от университета „Джонс Хопкинс“ отбелязват, че проследяването на цикъла все пак има своята практическа полза – то помага на жените да опознаят тялото си и да предвидят симптомите на предменструалния синдром (ПМС).

Вместо да следват универсални схеми от интернет, лекарите съветват жените да се водят от собственото си усещане за енергия и комфорт. На практика това означава да намалят интензивността или да заложат на по-леки упражнения в дните, когато изпитват болка, спазми или силна умора, но да тренират пълноценно винаги когато се чувстват силни, независимо в коя фаза от цикъла се намират.

Същото важи и за менюто – специалистите препоръчват балансирано хранене, като прием на повече храни, богати на желязо, по време на менструация, без да се изпада в крайни диетични ограничения.

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