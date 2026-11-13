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Нова защитена местност в България: Близо 1700 декара гора край Хасково ще бъдат опазвани

Нова защитена местност в България: Близо 1700 декара гора край Хасково ще бъдат опазвани
БНТ

В "Райновска гора" се забраняват строителството, сечта и добивът на подземни богатства, за да бъдат съхранени редки животински видове

България ще има нова защитена местност - "Райновска гора", която обхваща близо 1700 декара в землището на село Райново, община Димитровград, област Хасково. Заповедта за обявяването ѝ е издадена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Основната цел е опазването на редки и защитени видове птици, земноводни и влечуги, както и на ценни природни местообитания, включени в Червената книга на България.

Сред обитателите на местността са малкият креслив орел, черната каня, папунякът, синявицата и зеленокълвачът. В района се срещат още пепелянка, пъстър смок, шипобедрена и шипоопашата костенурка, както и гребенест тритон.

За опазването на природата в защитената територия се забраняват строителството, сечите, добивът на подземни богатства и инертни материали, както и дейности, които могат да увредят местообитанията. Забранени са също замърсяването с отпадъци и паленето на огън.

Обявяването на "Райновска гора" е резултат от съвместните усилия на държавните институции и местни природозащитници. Инициативата е на Митко Желязков с подкрепата на Народно читалище "Марица - 2008".

Заповедта предстои да бъде обнародвана в "Държавен вестник".

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