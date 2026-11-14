Румъния вдигна два F-16 заради въздушна цел край Украйна

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати тази сутрин от 86-а авиобаза във Фетещ, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана е засекла въздушна цел в района на украинския Змийски остров.

Жителите на северната част на окръг Тулча са получили две предупредителни съобщения чрез системата Ro-Alert - в 04:45 и 05:39 ч. местно време, което съвпада с българското.

Това е третото предупреждение за по-малко от шест часа. Предишната въздушна цел е била засечена в петък вечерта югоизточно от острова, в рамките на украинското въздушно пространство.

Въздушната тревога е отменена в 05:52 ч., след като не е установено навлизане на целта в румънското въздушно пространство.