Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Румъния вдигна два F-16 заради въздушна цел край Украйна

Румъния вдигна два F-16 заради въздушна цел край Украйна
Снимка: AP/БТА

Жителите на окръг Тулча бяха предупредени два пъти, но не е установено навлизане във въздушното пространство на Румъния

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати тази сутрин от 86-а авиобаза във Фетещ, след като радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана е засекла въздушна цел в района на украинския Змийски остров.

Жителите на северната част на окръг Тулча са получили две предупредителни съобщения чрез системата Ro-Alert - в 04:45 и 05:39 ч. местно време, което съвпада с българското.

Това е третото предупреждение за по-малко от шест часа. Предишната въздушна цел е била засечена в петък вечерта югоизточно от острова, в рамките на украинското въздушно пространство.

Въздушната тревога е отменена в 05:52 ч., след като не е установено навлизане на целта в румънското въздушно пространство.

 

Още по темата

Румъния предложи на САЩ споразумение за споделяне на разходите за повече американски войници

Румъния предложи на САЩ споразумение за споделяне на разходите за повече американски войници

Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния

Испански F-18 бяха вдигнати заради въздушна цел край Румъния

Никушор Дан: Румъния и Украйна трябва възможно най-скоро да започнат производство на дронове

Никушор Дан: Румъния и Украйна трябва възможно най-скоро да започнат производство на дронове

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

Протестите в Албания продължават 167 дни с искане за оставката на Еди Рама

Протестите в Албания продължават 167 дни с искане за оставката на Еди Рама

Охрид - градът, дал на България книжовници, просветители, революционери и пълководци

Охрид - градът, дал на България книжовници, просветители, революционери и пълководци

Мицкоски реагира остро на намерението на Радев да постави въпроса за българите в Северна Македония пред Съвета на Европа

Мицкоски реагира остро на намерението на Радев да постави въпроса за българите в Северна Македония пред Съвета на Европа

Водещи

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

  • Преди 10 минути
Скандал между две от звездите на Франция

Скандал между две от звездите на Франция

  • Преди 12 минути
Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

  • Преди 12 минути
Тейлър Фриц триумфира с титлата в Стокхолм

Тейлър Фриц триумфира с титлата в Стокхолм

  • Преди 22 минути
Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

Габрово и Велико Търново подготвят обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

"Демократична България" обвини правителството в провал на реформите след оценката на S&P

"Демократична България" обвини правителството в провал на реформите след оценката на S&P

  • Преди 25 минути
Тръмп ще обсъди ядреното разоръжаване с Путин и Си Дзинпин на срещата в Китай

Тръмп ще обсъди ядреното разоръжаване с Путин и Си Дзинпин на срещата в Китай

  • Преди 29 минути
София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

София с недостиг от над 40 млн. евро за транспорта, липсват и 300 шофьори

Черноморец Бургас разби 10 от Марек за четири минути и поведе във Втора лига

Черноморец Бургас разби 10 от Марек за четири минути и поведе във Втора лига

  • Преди 48 минути
Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Мъж е с мозъчен хематом след удар със стол по главата в Смолян

Селекционерът на Естония преди мача с България: Ще играем както досега, няма да гледаме класирането

Селекционерът на Естония преди мача с България: Ще играем както досега, няма да гледаме класирането

  • Преди 1 час
Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

Дрон порази търговски кораб в териториалните води на Румъния

  • Преди 1 час
Бивш национал призова българския футбол да премине към аматьорски модел

Бивш национал призова българския футбол да премине към аматьорски модел

  • Преди 1 час
Крал Чарлз III навършва 78 години: любопитни факти за живота на британския монарх

Крал Чарлз III навършва 78 години: любопитни факти за живота на британския монарх

  • Преди 1 час
Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право

Крум Зарков: Олигархията няма да бъде преборена само с наказателно право

  • Преди 1 час