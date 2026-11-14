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14 чужденци на ръководни постове в Левски

14 чужденци на ръководни постове в Левски
levski.bg

Преструктурирането на клуба продължава

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев залага на все повече чужденци, които да управляват клуба.  На "Герена" вече има 14 иностранци на ключови постове.

Футболистите от чужбина в отбора на Хулио Веласкес са 19. Нашите играчи, на които испанецът е дал игрови минути през сезона, са седем. 

Преструктурирането на Левски ще продължи и няма да е изненада, ако още чужденци заемат ръководни постове в клуба. 

ЧУЖДЕНЦИТЕ С ПОСТОВЕ В ЛЕВСКИ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЕДУ ГАСПАР (Бразилия), Клаудио ПРАКОВНИК (Бразилия), Фелипе БЕРЛИНЕР (Бразилия), Матю ЧЕРИ (Великобритания)

ДИРЕКТОР „ПРИХОДИ“

Филаделфо АПАРО (Италия)

ДИРЕКТОР „ФУТБОЛ“

Енрико ПАРИШЕ (Италия)

ГЛАВЕН СКАУТ*

Алесио ДЕЛ САРТО (Италия)

* Предстои да бъде обявен от клуба

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЩАБ

Хулио ВЕЛАСКЕС (Испания, старши треньор), Фернандо ГАСПАР (Испания, асистент), Хосе Антонио МОРГА (Испания, асистент), Дарко ТАСЕВСКИ (Северна Македония, асистент), Марина ОРЕА (Испания, нутриционист)

ДЮШ

Емилио ЛАРАС (Испания, директор), Карлос САНЧЕС (Испания, главен методист)

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