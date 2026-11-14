Протестите в Албания продължават 167 дни с искане за оставката на Еди Рама

Албански граждани отново поискаха оставката на премиера Еди Рама, предаде агенция АТА. Вчера протестиращи се събраха пред сградата на Министерския съвет в Тирана, като сред тях имаше студенти и други граждани. Те настояха за оттегляне на правителството и отказаха диалог с управляващите. Не са регистрирани инциденти по време на протеста.

По данни на АТА това е 167-ият ден от началото на протестите в Албания. Демонстрациите започнаха в края на май заради планиран инвестиционен проект за луксозен курорт в Звърнец, за който се предполага, че е свързан с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Постепенно протестното движение разшири исканията си и започна да настоява за оставката на правителството и промяна на политическото статукво.

На 13 октомври към протестите се присъединиха и студенти в Тирана, а демонстрации бяха организирани и в Корча, Вльора, Шкодра и Дуръс. Те изразиха недоволство от условията в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за работа след дипломирането.

Студентите също поискаха оставката на Еди Рама и създаването на служебно правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и материални щети по обществени сгради и частни обекти, като стотици участници бяха задържани.

В началото на ноември студентските протести постепенно затихнаха и студентите се върнаха в учебните зали, но гражданските демонстрации пред кабинета на Рама продължиха.

И вчера протестиращите отново настояха за оставката на премиера, като отказаха да водят диалог с управляващите.