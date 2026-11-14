Шампионът Ню Йорк Никс допусна шеста загуба в НБА

Действащият шампион в НБА Ню Йорк Никс продължава с колебливото си представяне от началото на сезона. Тимът от Голямата ябълка допусна шестото си поражение в редовния сезон, след като отстъпи като гост на Индиана Пейсърс със 104:106.

Янис и Бам Адебайо повториха ЛеБрон и Дуейн Уейт в Маями

Домакините стигнаха до успеха след изключително драматична развръзка. Паскал Сиакам беше най-резултатен за Индиана с 19 точки, а Арън Несмит добави 18. Кели Убре -младши се отчете с 16 пункта, докато Ивица Зубац записа дабъл-дабъл с 12 точки и 13 борби.

Голямата звезда на Ню Йорк Джейлън Брънсън направи силен мач, завършвайки с 33 точки и 11 асистенции. Карл-Антъни Таунс добави 23 точки и 15 борби, а Микал Бриджис приключи срещата с 18 пункта.

Никс имаха възможност да измъкнат победата в последните секунди. След грешка при въвеждането на топката от страна на Индиана гостите получиха шанс да изравнят или да спечелят двубоя. Решаващият изстрел на Таунс обаче не намери целта и така Пейсърс ликуваха. Загубата е втора поредна за Ню Йорк, който преди това отстъпи и на Кливланд Кавалиърс със 107:115. Така балансът на шампионите в редовния сезон вече е 6 победи и 6 поражения.