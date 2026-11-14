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Юношеските национали до 19 години стигнаха до точка срещу Латвия с гол в края

Юношеските национали до 19 години стигнаха до точка срещу Латвия с гол в края
БТА

Срещата в Стара Загора завърши 1:1

Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши 1:1 с Латвия във втория си двубой от квалификационния турнир за Евро 2027. Срещата се игра на стадион „Берое“ в Стара Загора.

Воденият от Тодор Янчев тим показа характер и успя да стигне до равенството с попадение на Даниел Манолев в заключителните минути.

Гостите откриха резултата още в 6-ата минута чрез Бутрикс. Българските национали потърсиха път към изравняването и усилията им бяха възнаградени в 86-ата минута, когато Даниел Манолев се разписа.

Така България U19 събра 4 точки след първите си два двубоя в квалификационната група, след като на старта постигна убедителна победа с 6:0 над Гибралтар.

В последния си мач от квалификационния турнир младите „лъвове“ ще се изправят срещу Молдова на 17 ноември (вторник) от 14:30 часа на стадион „Берое“ в Стара Загора.

България U19: Огнян Владимиров, Борислав Стоичков, Алекс Тунчев, Веселин Бачев, Емануил Няголов, Калоян Божков (капитан), Атанасиос Туфас, Кристиян Горянов, Даниел Манолев, Емилиян Гогев, Марто Бойчев.

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