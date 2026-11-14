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Костадин Костадинов: Промяната в кредитната перспектива на България е поредното "предимство" на еврозоната

Костадин Костадинов: Промяната в кредитната перспектива на България е поредното "предимство" на еврозоната
БТА

Лидерът на "Възраждане" разкритикува членството на страната в еврозоната, след като Standard & Poor's понижи перспективата пред кредитния рейтинг

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разкритикува членството на България в еврозоната след решението на международната рейтингова агенция Standard & Poor's да понижи перспективата пред кредитния рейтинг на страната от положителна на стабилна. Това става ясно от публикация на политика във Фейсбук.

"Нищо изненадващо - просто още едно от хилядите предимства на членството в еврозоната, които ни сполетяха, след като бяхме вкарани насила и незаконно в нея", написа Костадинов.

В публикацията си лидерът на "Възраждане" твърди, че Standard & Poor's е понижила кредитния рейтинг на България.

В действителност агенцията е запазила дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната на ниво BBB+/A-2, като е променила единствено перспективата от положителна на стабилна.

Според официалната оценка решението е свързано с влошаването на бюджетните показатели и външния сектор.

Standard & Poor's прогнозира бюджетен дефицит от 5,1% от брутния вътрешен продукт през 2026 г., като очаква той постепенно да намалее до 3% през 2029 г.

Агенцията посочва и увеличаването на дефицита по текущата сметка заради по-слабия износ и по-високия внос.

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