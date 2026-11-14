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Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември

Гърция удължи субсидиите за горива до края на ноември
Снимка: Pixabay

Мярката ще струва на държавата 35 млн. евро, като намалението за отоплителното гориво достига 40 евроцента на литър

Гръцкото правителство удължи програмата за субсидиране на горивата до 30 ноември, съобщава телевизия "Скай". Първоначално кабинетът на Кириакос Мицотакис планираше мярката да действа до 15 ноември. Тя обхваща отоплителното гориво, дизела и безоловния бензин.

Удължаването ще струва на държавния бюджет 35 млн. евро. Заедно с отстъпките, предоставяни от рафинериите, намалението на цените при някои горива достига 40 евроцента на литър.

За периода от 16 до 30 ноември държавната помощ ще бъде в размер на 20 евроцента за литър отоплително гориво, 15 евроцента за литър дизел и 10 евроцента за литър безоловен бензин.

Допълнително рафинериите ще предоставят отстъпки от 20 евроцента на литър за отоплително гориво и 5 евроцента за дизел.

Комбинираният ефект от държавните субсидии и отстъпките на рафинериите ще намали цената на отоплителното гориво с 40 евроцента на литър, на дизела с 20 евроцента, а на безоловния бензин - с 10 евроцента.

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