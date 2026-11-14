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Черноморец Бургас разби 10 от Марек за четири минути и поведе във Втора лига

Черноморец Бургас разби 10 от Марек за четири минути и поведе във Втора лига

Лош дебют на Александър Александров начело на дупничани

Черноморец Бургас победи с 3:1 като гост Марек Дупница в мач от 16-ия кръг на Втора лига. Двубоят на "Бончук" беше дебютен за новия треньор на домакините Александър Александров. "Акулите" решиха мача с три гола до 14-ата минута, дело на Октай Хамдиев, Красиан Колев и Живко Петков. Марек остана с човек по-малко още в 4-ата минута, когато Николай Пляков беше изгонен. В края на първата част Марко Милетич върна един гол за домакините. 

След този мач Черноморец поведе във временното класиране с 32 точки, изпреварвайки втория отбор на ЦСКА. Марек е 13-и с 18 точки. 

Срещата започна кошмарно за домакините. В 4-ата минута Ивайло Климентов остана сам срещу вратара, а Николай Пляков го дръпна за ръката. Главният съдия Любослав Любомиров показа червен картон за защитника на дупничани. От последвалия пряк свободен удар Красиан Колев удари греда. 

Черноморец поведе в 10-ата минута. Константин Костадинов беше затруднен с върната топка към него. Кълбото се озова в Октай Хамдиев, който отблизо не сбърка за 0:1. 

120 секудни по-късно "акулите" стигнаха до втори гол. Красиан Колев преодоля с лекота няколко противникови защитници и с удар под гредата вкара за 0:2. 

В 14-ата минута Черноморец реши всичко в мача. Живко Петков се разписа след центриране на Михаил Цонев отляво. 

В самия край на първото полувреме Марко Милетич намали изоставането на своя тим, след като се оказа необезпокояван около точката за изпълнение на дузпа и с изстрел в долния десен ъгъл направи 1:3.

През втората част Красиан Колев можеше да вкара още един гол, но ударът му срещна гредата. 

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