ESPN: Ламин Ямал в №1 в света

Звездата на Барселона Ламин Ямал спечели наградата за най-добър футболист в света в анкетата на ESPN. На второ място се нареди халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам, докато трети е крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе.

Бразилският нападател на Барселона Рафиня се класира на четвърто място, а Хари Кейн от Байерн Мюнхен, носител на „Златната топка“ за 2026 година, допълва петицата.

В челната десетка на класацията са още френският нападател Килиан Мбапе от Реал Мадрид, английският полузащитник Деклан Райс от лондонския Арсенал, норвежкият нападател Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, испанският полузащитник Педри от Барселона и португалският полузащитник Витиня от Пари Сен Жермен.