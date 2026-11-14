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Сърби ще ръководят последния мач на България в Лига на нациите

Сърби ще ръководят последния мач на България в Лига на нациите
БТА

"Лъвовете" гостуват на Естония

Сръбска съдийска бригата ще ръководи последния мач на България от Лига на нациите. "Лъвовете" гостуват на Естония в Талин в понеделник. 

За главен съдия на срещата е назначен Ненад Минакович, който ще бъде подпомаган от своите сънародници Никола Борович и Бошко Божович. Функциите на четвърти рефер ще изпълнява Новак Симович, а за системата ВАР ще отговарят Момчило Маркович и Павле Томич.

България загуби шансове за изкачване в по-горна група на турнира. Естония все още има такива и ще преследва победата на всяка цена. 

Срещата между Естония и България е в понеделник от 19:00 часа.

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