Сърби ще ръководят последния мач на България в Лига на нациите

Сръбска съдийска бригата ще ръководи последния мач на България от Лига на нациите. "Лъвовете" гостуват на Естония в Талин в понеделник.

За главен съдия на срещата е назначен Ненад Минакович, който ще бъде подпомаган от своите сънародници Никола Борович и Бошко Божович. Функциите на четвърти рефер ще изпълнява Новак Симович, а за системата ВАР ще отговарят Момчило Маркович и Павле Томич.

България загуби шансове за изкачване в по-горна група на турнира. Естония все още има такива и ще преследва победата на всяка цена.

Срещата между Естония и България е в понеделник от 19:00 часа.