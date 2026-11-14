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Мартин Димитров: Бюджетът на Радев води страната към катастрофа

Мартин Димитров: Бюджетът на Радев води страната към катастрофа
БТА

Депутатът от "Демократична България" настоя за преработване на бюджета и по-строги национални правила за контрол на дефицита

Управляващите премахват национални механизми за ограничаване на бюджетния дефицит, вместо да затягат финансовата дисциплина. Това заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров пред NOVA.

Според него проектът за Бюджет 2027 трябва да бъде преработен, тъй като съдържа сериозни проблеми, които могат да доведат до нови икономически затруднения.

"Непосредствената ни цел за този бюджет е да бъде пренаписан. Да оправим големите бели, които има вътре. Ако "Прогресивна България" продължават да упорстват по същия начин, сами ще предизвикат протести", предупреди Димитров.

Депутатът обвини премиера Румен Радев, че премахва националните правила за контрол на публичните финанси, като разчита единствено на европейските механизми.

"България трябва да има собствени, още по-строги правила. Ние от "Демократична България" ще предложим такива", заяви той.

Димитров коментира и решението на Standard & Poor's да промени перспективата пред кредитния рейтинг на България от положителна на стабилна, без да понижава самия рейтинг.

"Имаме международна компания Standard & Poor's с негативна оценка за бюджетите на Радев. Имаме Фискалния съвет, специализиран орган за фискална политика, с негативна оценка. Ние като опозиция също даваме негативна оценка. Кой друг трябва да дойде и да им каже на тези хора, че бюджетът им води страната към катастрофа?", попита депутатът.

Според него високите цени на горивата, затруднените доставки и големите бюджетни дефицити създават допълнителен риск от инфлация.

Като алтернатива за стимулиране на инвестициите Димитров посочи предложението на "Демократична България" за нулева данъчна ставка върху реинвестираната печалба.

Той разкритикува и разходите за инфраструктурни проекти, като постави под въпрос високата цена на строителството на пътища.

"Ако продължават да правят магистрали, които са по 20, 40 и повече милиона евро на километър, и пътища с такива цени, е ясно, че сметката не може да излезе", заяви Мартин Димитров.

От "Демократична България" подготвят и собствен пакет от мерки за подкрепа на семействата, който да бъде предложен като част от алтернативите на правителствената бюджетна политика.

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