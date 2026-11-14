Юношите до 17 години с престижно равенство срещу Португалия

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1:1 с домакина Португалия във втория си двубой от първия квалификационен кръг за Европейското първенство през 2027 г.

Възпитаниците на селекционера Светослав Петров показаха характер срещу силния португалски състав и заслужиха първата си точка в квалификационна група 6.

След нулево първо полувреме домакините поведоха в 60-ата минута с попадение на Антонио Перейра. Българските национали обаче успяха да възстановят равенството в 74-ата минута чрез Петър Петров, който оформи крайното 1:1. Синът на Кристиано Роналдо, който е част от селекцията на Португалия, остана на пейката.

В първата си среща от квалификациите България отстъпи с 1:3 на Сърбия, докато Португалия започна участието си с победа с 4:0 над Андора.

В последния си двубой от групата България ще се изправи срещу Андора на 17 ноември.

България U17 (стартов състав): Умут Бекиров, Антон Даскалов, Томи Хаджиев, Мартин Кузманов (капитан), Витомир Тодоров, Георги Цепов, Марк Илков, Александър Никифоров, Александър Динев, Илия Антонов, Александър Сираков.

Селекционер: Светослав Петров.