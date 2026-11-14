Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Юношите до 17 години с престижно равенство срещу Португалия

Юношите до 17 години с престижно равенство срещу Португалия
БФС

Синът на Кристиано Роналдо гледа от пейката

Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1:1 с домакина Португалия във втория си двубой от първия квалификационен кръг за Европейското първенство през 2027 г.

Възпитаниците на селекционера Светослав Петров показаха характер срещу силния португалски състав и заслужиха първата си точка в квалификационна група 6.

След нулево първо полувреме домакините поведоха в 60-ата минута с попадение на Антонио Перейра. Българските национали обаче успяха да възстановят равенството в 74-ата минута чрез Петър Петров, който оформи крайното 1:1. Синът на Кристиано Роналдо, който е част от селекцията на Португалия, остана на пейката.

В първата си среща от квалификациите България отстъпи с 1:3 на Сърбия, докато Португалия започна участието си с победа с 4:0 над Андора.

В последния си двубой от групата България ще се изправи срещу Андора на 17 ноември.

България U17 (стартов състав): Умут Бекиров, Антон Даскалов, Томи Хаджиев, Мартин Кузманов (капитан), Витомир Тодоров, Георги Цепов, Марк Илков, Александър Никифоров, Александър Динев, Илия Антонов, Александър Сираков.

Селекционер: Светослав Петров.

Още по темата

Юношеските национали до 19 години стигнаха до точка срещу Латвия с гол в края

Юношеските национали до 19 години стигнаха до точка срещу Латвия с гол в края

Роналдо се изправя срещу България

Роналдо се изправя срещу България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Тодор Янчев: Резултатът е реален

Тодор Янчев: Резултатът е реален

Десподов се завърна в игра за ПАОК с асистенция

Десподов се завърна в игра за ПАОК с асистенция

Иван Иванов отпадна на турнир в Португалия

Иван Иванов отпадна на турнир в Португалия

Карлос Насар продължава да чупи рекорди

Карлос Насар продължава да чупи рекорди

Юношеските национали до 19 години стигнаха до точка срещу Латвия с гол в края

Юношеските национали до 19 години стигнаха до точка срещу Латвия с гол в края

Водещи

Ботьо Ботев: Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов може да е истинският стрелец

Ботьо Ботев: Вторият задържан за убийството на Илиян Филипов може да е истинският стрелец

  • Преди 5 минути
МААЕ: Военните действия нарушиха електроенергийната мрежа на Украйна и намалиха мощността на ядрени блокове

МААЕ: Военните действия нарушиха електроенергийната мрежа на Украйна и намалиха мощността на ядрени блокове

  • Преди 19 минути
Николай Денков: С този бюджет България ще изпадне в рецесия

Николай Денков: С този бюджет България ще изпадне в рецесия

  • Преди 20 минути
Тодор Янчев: Резултатът е реален

Тодор Янчев: Резултатът е реален

  • Преди 23 минути
Изследване установи, че хантавирусът от кораба "Хондиус" не е мутирал и няма пандемичен потенциал

Изследване установи, че хантавирусът от кораба "Хондиус" не е мутирал и няма пандемичен потенциал

  • Преди 33 минути
Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолянско, жители излязоха на улицата

Земетресение с магнитуд 3,2 разтърси Смолянско, жители излязоха на улицата

Десподов се завърна в игра за ПАОК с асистенция

Десподов се завърна в игра за ПАОК с асистенция

  • Преди 46 минути
Бърнам обвини консерваторите за "по-тежкия Брекзит" и поиска по-тесни връзки с ЕС

Бърнам обвини консерваторите за "по-тежкия Брекзит" и поиска по-тесни връзки с ЕС

  • Преди 49 минути
Димо Дренчев: Обещанията за ползите от еврозоната се сгромолясаха

Димо Дренчев: Обещанията за ползите от еврозоната се сгромолясаха

  • Преди 55 минути
Юношите до 17 години с престижно равенство срещу Португалия

Юношите до 17 години с престижно равенство срещу Португалия

  • Преди 1 час
Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до лични снимки без съгласие

Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до лични снимки без съгласие

  • Преди 1 час
Тодор Джиков: Предишните бюджети са причина за промяната в кредитната перспектива на България

Тодор Джиков: Предишните бюджети са причина за промяната в кредитната перспектива на България

  • Преди 1 час
Иван Иванов отпадна на турнир в Португалия

Иван Иванов отпадна на турнир в Португалия

  • Преди 2 часа
Филипините спечелиха първото издание на "Евровизия Азия"

Филипините спечелиха първото издание на "Евровизия Азия"

  • Преди 2 часа
САЩ и Китай обсъдиха намаляване на митата за 30 млрд. долара преди срещата Тръмп-Си Дзинпин

САЩ и Китай обсъдиха намаляване на митата за 30 млрд. долара преди срещата Тръмп-Си Дзинпин

  • Преди 2 часа