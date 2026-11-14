Десподов се завърна в игра за ПАОК с асистенция

Капитанът на националния отбор по футбол Кирил Десподов се завърна в игра за клубния си ПАОК. Крилото влезе в игра при победата с 3:1 над Партизан в контролна среща, част от честванията на 100-годишнината на солунския гранд.

Десподов влезе в игра през второто полувреме и се отличи с подаване за третия гол на своя отбор. Фланговият нападател за последно игра през март месец и оттогава се възстановява от травма. През месец май той се подложи на операция на големия пръст на десния крак, рехабилитацията малко дсе проточи, а от близо месец увеличава натоварванията на тренировките.

Двата отбора си размениха по един гол през първата част. Партизан поведе с гол на Демба Сек, а Джонджо Кени изравни за тима от Солун. Батист Сантамария направи 2:1 малко след почивката.

Крайния резултат оформи Мади Камара с глава в 78-ата минута. Африканецът се разписа след центриране от корнер на Десподов.