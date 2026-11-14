Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до лични снимки без съгласие

Италианската агенция за защита на личните данни наложи глоба от 805 млн. евро на американската технологична компания Meta Platforms заради достъп до снимки и видеоклипове на потребители на устройства с Android без тяхното съгласие и без предварително уведомяване. Това съобщи регулаторът, цитиран от Ройтерс.

Според агенцията Meta е получила достъп до личните галерии чрез функция на Facebook, която предлага на потребителите съдържание от техните снимки и видеоклипове за евентуално публикуване.

Регулаторът е дал на компанията 60 дни, за да деактивира функцията по подразбиране и да започне да иска изрично съгласие от всеки потребител.

Разследването е започнало през 2025 г., но не е включвало проверка дали съдържанието е използвано за обучение на модели с изкуствен интелект. Meta отрича да е прилагала подобна практика.

Италианският орган си запазва правото да разгледа отделно и нова функция, въведена през 2026 г., която позволява обработването на съдържание от личните галерии в облачна среда.

Размерът на санкцията се равнява на около 0,47% от глобалните приходи на Meta, посочва регулаторът.

Глобата идва на фона на мащабните инвестиции на компанията в изкуствен интелект. В началото на ноември Meta обяви, че ще набере 15 млрд. долара чрез емисия на облигации в пет транша, за да финансира разширяването на инфраструктурата си за тази технология.