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Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица
АП/БТА

Тайрийз Проктър записа трипъл-дабъл за Кавалиърс

Кливланд Кавалиърс постигна победа със 127:117 над Далас Маверикс в среща от редовния сезон на НБА. Най-впечатляващото в успеха на домакините беше, че те излязоха на паркета без нито един от обичайните си титуляри, но въпреки това намериха триумфираха.

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Големият герой за победителите беше Тайрийз Проктър, който изигра най-силния мач в кариерата си. Той завърши с 24 точки, 11 борби и 10 асистенции, записвайки първия си трипъл-дабъл в НБА. Проктър беше отлично подкрепен от Марио Хезоня, който добави 22 точки, а новобранецът Милик Томас се отчете с 20.

Томас Брайънт също имаше ключова роля за успеха с 19 точки и 11 борби, докато Джейлън Тайсън приключи срещата с 18 точки. Кливланд демонстрира впечатляваща ефективност в нападение и реализира 53,3% от стрелбите си от игра.

За Далас най-резултатен беше Кайри Ървинг с 34 точки, 6 борби и 5 асистенции. Купър Флаг добави 18 точки и 8 борби, но усилията им не бяха достатъчни, за да предотвратят поражението.

Любопитен момент от вечерта беше завръщането на Кайри Ървинг в Кливланд. Бившият лидер на Кавалиърс получи бурни аплодисменти от публиката в чест на десетата годишнина от историческата титла на отбора през 2016 година.

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