Времето на 16 ноември: Температурите се повишават до 14 градуса, идват валежи

Облачно време, валежи от дъжд и повишение на температурите се очакват в понеделник, 16 ноември. Максималните стойности ще достигнат между 9 и 14 градуса, а в планините над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През деня облачността над страната ще бъде значителна, като валежи от дъжд се очакват главно в Западна България. В сутрешните часове на места в равнините ще се образуват мъгли, а преди обяд в югоизточните райони ще има временни разкъсвания и намаления на облачността.

Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните - между 9 и 14 градуса. В София се очакват около 4 градуса сутринта и до 10 градуса през деня.

В Западна и Централна България времето ще бъде почти тихо, докато в източните райони ще духа слаб до умерен вятър с южна компонента. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще остане под средните стойности за ноември.

По Черноморието облачността също ще бъде значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще достигнат между 12 и 14 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 14-15 градуса, при вълнение от 2 до 3 бала.

В планините ще преобладава облачно време, като най-високите върхове често ще бъдат обхванати от облаци. В масивите на Западна България ще има валежи от дъжд, които над 1800 метра ще преминават в сняг.

Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра - около 4 градуса.

През нощта срещу вторник валежите ще обхванат много райони от страната, като ще се придвижват от запад на изток. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили.

Още във вторник сутринта валежите бързо ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва и временно да намалява. Вятърът за кратко ще отслабне, но до края на деня отново ще се усили, този път от югозапад.

В сряда времето ще остане сравнително топло за сезона, но ветровито. Облачността ще бъде предимно значителна, като на места от запад на изток отново ще превали дъжд.

Към края на сряда и през нощта срещу четвъртък в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, сочи прогнозата на НИМХ.