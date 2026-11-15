Турските сериали покоряват света, а Netflix инвестира още 10 млрд. лири в нови продукции

За радост на мнозина Netflix (Нетфликс) обяви в началото на месеца новината, че ще инвестира 10 милиарда турски лири (около 180 млн евро) за снимане на филми и сериали в Турция в периода 2026 до 2028 г. В рамките на инвестиционния план нови сериали и филми ще бъдат заснемани в различни градове в Турция, като същевременно ще бъдат създадени нови възможности за заетост на професионалисти, работещи в творческите индустрии.

„Турция, която е световен лидер по годишно производство на телевизионни сериали, разполага и с третата по големина филмова производствена база в света и най-голямата в Европа“, заяви Бурак Даглъоглу, председател на Службата за инвестиции и финанси на Турция.

„Турските сериали, които се изнасят в 190 държави и достигат до над 1 милиард зрители, генерират приходи от износ в размер на над 1 милиард долара. Това е доказателство за международния успех на нашата индустрия“, посочи Даглъоглу.

„Разглеждаме инвестицията на Netflix в размер на 10 милиарда лири като важен знак за доверие в производствения потенциал на Турция в творческите индустрии, в квалифицираната ѝ работна сила и в нейната глобална конкурентоспособност“, добави той.

Диего Авалос, вицепрезидент на Netflix по съдържанието за Испания, Португалия и Турция, отбеляза, че компанията празнува своята 10-годишнина в Турция.