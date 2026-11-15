Турските сериали покоряват света, а Netflix инвестира още 10 млрд. лири в нови продукции
През последното десетилетие компанията е снимала в над 30 града в Турция и е представила на публиката по целия свят повече от 90 турски продукции
За радост на мнозина Netflix (Нетфликс) обяви в началото на месеца новината, че ще инвестира 10 милиарда турски лири (около 180 млн евро) за снимане на филми и сериали в Турция в периода 2026 до 2028 г. В рамките на инвестиционния план нови сериали и филми ще бъдат заснемани в различни градове в Турция, като същевременно ще бъдат създадени нови възможности за заетост на професионалисти, работещи в творческите индустрии.
„Турция, която е световен лидер по годишно производство на телевизионни сериали, разполага и с третата по големина филмова производствена база в света и най-голямата в Европа“, заяви Бурак Даглъоглу, председател на Службата за инвестиции и финанси на Турция.
„Турските сериали, които се изнасят в 190 държави и достигат до над 1 милиард зрители, генерират приходи от износ в размер на над 1 милиард долара. Това е доказателство за международния успех на нашата индустрия“, посочи Даглъоглу.
„Разглеждаме инвестицията на Netflix в размер на 10 милиарда лири като важен знак за доверие в производствения потенциал на Турция в творческите индустрии, в квалифицираната ѝ работна сила и в нейната глобална конкурентоспособност“, добави той.
Диего Авалос, вицепрезидент на Netflix по съдържанието за Испания, Португалия и Турция, отбеляза, че компанията празнува своята 10-годишнина в Турция.
Той отбеляза, че през последното десетилетие компанията е снимала в над 30 града в Турция и е представила на публиката по целия свят повече от 90 турски продукции. Той добави, че тези продукции са попаднали в класациите на Netflix Топ 10 в над 90 държави, което е отражение на творческия потенциал и отдадеността на турската филмова и телевизионна индустрия.
Авалос заяви, че новата инвестиция ще даде възможност на Netflix да представи на екран неразказани досега истории от различни части на Анадола, като същевременно създаде нови възможности за заетост в творческите индустрии. Той потвърди отново ангажимента на компанията да работи с местни таланти и да представя турските продукции на световната публика.
Наред с инвестициите в производството Netflix продължава да подкрепя развитието на таланти и системата за създаване на съдържание в Турция. Наскоро компанията обяви инициативата The Next Story: Netflix Project Pitch Day, която ще се проведе на 30 ноември. Тя ще даде възможност на начинаещи сценаристи, режисьори и продуценти, които досега не са работили по продукции на Netflix Türkiye, да представят своите проекти пред екипите на платформата, отговарящи за съдържанието.
До момента Netflix е организирала над 40 безплатни програми за обучение в Турция, обхващащи различни области – от писане на сценарии и визуални ефекти до режисура. Инициативата Türkiye Talent Map, която се реализира вече две години, е предоставила на млади хора от различни градове в страната възможности за професионално обучение в творческите индустрии. В следващия си етап инициативата ще обхване още три града в Анадола.