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Майката на Ива Михайлова също отрече твърденията за оказан натиск: Прави се ПР

Майката на Ива Михайлова също отрече твърденията за оказан натиск: Прави се ПР

По-рано самата Ива отрече да е била притискана от когото и да било

Христина - майката на Ива Михайлова, също отрече твърденията, че дъщеря й е била притискана от ДАНС. Това заяви самата Христина пред "24 часа" малко, след като Михайлова написа във Фейсбук, че "усеща подкрепата на целия български народ и тя й дава сили всеки ден".

Изнесеното не отговаря на истината, прави се ПР - така Христина определя случващото се.

В публикация в социалните мрежи младата жена заяви, че тук е получила помощ, грижа и подкрепа и че усилията ѝ са насочени към възстановяването ѝ.

„Искам да подчертая, че никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден“, написа Михайлова.

Позицията ѝ идва след появилата се информация, че младата жена е била заплашена от ДАНС да загуби достъпа си до рехабилитация и държавна защита, ако първото ѝ интервю не бъде пред журналиста Мартин Карбовски.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“, призова Михайлова.

Припомняме, че журналистът Станислав Цанов публикува видеоклип със записи на разговори с Михайлова, в които тя разказва за предполагаеми заплахи и натиск от страна на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Според младата жена служители на агенцията са я принуждавали да даде интервю пред Мартин Карбовски, като са я предупредили, че може да остане без необходимото лечение и правна помощ.

По думите на Цанов двамата планирали съвместен видеоматериал за преживяното от нея и за други случаи на предполагаемо преследване на българи в Северна Македония. Малко преди снимките обаче Михайлова му съобщила, че от ДАНС са ѝ забранили да участва.

В един от публикуваните записи тя разказва за поставено условие първо да гостува при Карбовски.

"Казаха ми, че ако не снимам първо при него, където другаде да снимам, ще бъде изтрито и че няма да получа рехабилитацията, от която имам нужда", споделя Михайлова.

Тя твърди, че е преживяла сериозен психологически натиск.

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