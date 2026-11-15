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ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

Агенцията определи разпространените записи като материали с непотвърден произход и предупреди срещу въвличането ѝ в политически противопоставяния

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) категорично отрече твърденията, че нейни служители са оказвали натиск върху Ива Михайлова. Позицията на агенцията идва след публикуваните от журналиста Станислав Цанов записи и последвалите обвинения от страна на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

"Служители на държавната агенция не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод", се посочва в официалната позиция, цитирана от bTV.

От ДАНС определят като недопустимо използването на името на институцията в политически и медийни противопоставяния.

"Въвличането на агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо", заявяват от службата.

Според агенцията подобни действия вредят на обективното разрешаване на случая, който засяга здравето и бъдещето на българска гражданка. От ДАНС допълват, че изпълняват задълженията си при спазване на законовите правомощия и няма да допуснат разпространяването на неверни внушения за дейността си.

ТАРАЛЕЖ вече писа за разкритията на Станислав Цанов, който публикува записи на разговори с Ива Михайлова. В тях младата жена твърди, че е била заплашвана със спиране на рехабилитацията ѝ, ако не даде интервю първо пред Мартин Карбовски.

След разпространяването на видеото Божидар Божанов поиска оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев, а Ивайло Мирчев обяви, че ще настоява за разследване на предполагаемата намеса на службите.

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