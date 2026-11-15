ДАНС отрече обвиненията за натиск върху Ива Михайлова: Не сме оказвали никакво въздействие

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) категорично отрече твърденията, че нейни служители са оказвали натиск върху Ива Михайлова. Позицията на агенцията идва след публикуваните от журналиста Станислав Цанов записи и последвалите обвинения от страна на Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

"Служители на държавната агенция не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод", се посочва в официалната позиция, цитирана от bTV.

От ДАНС определят като недопустимо използването на името на институцията в политически и медийни противопоставяния.

"Въвличането на агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо", заявяват от службата.

Според агенцията подобни действия вредят на обективното разрешаване на случая, който засяга здравето и бъдещето на българска гражданка. От ДАНС допълват, че изпълняват задълженията си при спазване на законовите правомощия и няма да допуснат разпространяването на неверни внушения за дейността си.

ТАРАЛЕЖ вече писа за разкритията на Станислав Цанов, който публикува записи на разговори с Ива Михайлова. В тях младата жена твърди, че е била заплашвана със спиране на рехабилитацията ѝ, ако не даде интервю първо пред Мартин Карбовски.

След разпространяването на видеото Божидар Божанов поиска оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев, а Ивайло Мирчев обяви, че ще настоява за разследване на предполагаемата намеса на службите.