Десетки пожари в страната за ден: Един пострадал и 92 спасителни операции

Общо 55 пожара са ликвидирани на територията на страната през последното денонощие, като един човек е пострадал. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, цитирани от БТА.

За изминалите 24 часа противопожарните служби са реагирали на общо 154 сигнала за произшествия.

При 21 от пожарите са нанесени преки материални щети. Девет от тях са възникнали в жилищни сгради, а шест - в транспортни средства. Останалите 34 пожара са били без нанесени материални щети.

Освен гасенето на пожари екипите са извършили 92 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са били свързани с катастрофи с транспортни средства.

През денонощието са регистрирани и седем лъжливи повиквания към противопожарните служби.

По данни на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ при произшествията през отчетния период е пострадал един човек.