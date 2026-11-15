Нидерландците все по-често пазаруват с помощта на ChatGPT, а търговците се борят за видимост

Нидерландците все по-често използват ChatGPT и други платформи с изкуствен интелект, за да търсят продукти, отстъпки и идеи за подаръци. Според обзор на телевизия Ен О Ес чатботовете вече се превръщат във важен посредник между потребителите и търговците.

Проучване на счетоводната компания "Делойт" показва, че повече от половината потребители вече са пазарували поне веднъж с помощта на изкуствен интелект. Експертите очакват тази тенденция да продължи да се засилва.

"ИИ-чатботовете съществуват отскоро, но хората вече ги използват масово. Това поведение се променя невероятно бързо", казва Джеси Велтевреден, лектор по дигитална търговия в Университета в Амстердам. "Вече не можеш да пренебрегнеш ИИ, затова за търговците е важно да бъдат налице и там."

В същото време по-успешното пазаруване чрез изкуствен интелект не означава, че всички магазини имат еднакъв шанс да бъдат показани на потребителя. Резултатите зависят от използвания чатбот, местоположението и контекста на конкретното запитване.

За разлика от традиционното търсене в Google, при което потребителите обикновено получават сходни резултати, чатботовете генерират по-персонализирани отговори. Това намалява контрола на търговците върху пътя, по който клиентът стига до покупката, и ги принуждава да търсят нови начини да бъдат откриваеми в чатботовете.

"Това е основната тема, която в момента занимава търговците на дребно: как да остана откриваем и видим при ИИ-чатботовете", казва Велтевреден.

Собственикът на магазина за дрехи "Роде Винкел" (Rode Winkel) в Утрехт Дан Брукман също отчита повече клиенти, които достигат до магазина чрез чатботове. За да се възползва от тази тенденция, той е променил начина, по който представя бизнеса си онлайн.

"Преди рекламирахме във вестниците, а сега се задълбочаваме в това как да бъдем по-лесно откриваеми от чатботовете", казва Брукман.

Той е променил и структурата на уебсайта на магазина, като е добавил информация, която да улеснява ИИ системите при намирането на отговори.

"Чрез структурирането на уебсайта увеличаваме видимостта за ИИ-чатботовете. Подготвили сме често задавани въпроси, така че ако зададете въпрос чрез бот, отговорът да се намира на на уебсайта", казва той.

Според Велтевреден видимостта на една марка зависи и от това колко често тя се споменава в медиите и в интернет.

"Колкото повече се говори за марката ви в медиите и онлайн, толкова по-голям е шансът да се класирате добре в списъците с ИИ. Трябва да се погрижите да има постоянен шум около марката ви", казва той.

Междувременно "ОупънЕйАй" (OpenAI), компанията зад ChatGPT, разширява възможностите за бизнеса. Фирмите вече могат да рекламират в платформата, а чрез ChatGPT Business да регистрират името на своята марка. При появата му в отговор може да бъде отворен отделен чат, който използва информация, предоставена от самата компания. Това дава на бизнеса повече контрол и достъп до статистика, включително колко често ChatGPT препраща потребители към неговия сайт.

"Целта на "ОупънЕйАй" с това е да печели пари. Това е точно нещо, за което една компания е готова да плати", казва Дебора Нас, професор по иновации в Техническия университет в Делфт.

По-голямото участие на бизнеса в ИИ платформите обаче поставя въпроси за тяхната обективност. Джеси Велтеваден, който освен преподавател е и основател на платформата "РанкМайЕйАй" (RankmyAI), предупреждава за възможно влияние на търговските интереси върху отговорите.

"С увеличаването на рекламите и другите търговски възможности съществува риск търговските интереси да започнат да играят по-голяма роля в отговорите на ИИ-чатботовете," обяснява тя.

По-големите търговци могат да получат и допълнително предимство, тъй като разполагат с повече средства за реклама и за структуриране на данните си.

Въпреки това пазарът все още се развива и нито търговците, нито платформите за изкуствен интелект са установили окончателен модел за привличане на клиенти.

"Преди пет години също не бихме могли да си го представим. Винаги търсиш най-добрия начин да привлечеш вниманието на клиента си и мисля, че изкуственият интелект ще има огромно влияние", казва Дан Брукман от "Роде Винкел".