Доматите поскъпват с над 12% на борсите, брашното и киселото мляко също са нагоре

Цените на едро на редица основни храни и на повечето зеленчуци се повишават през седмицата, показва бюлетинът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Индексът на тържищните цени, който следи движението на цените на храните на едро у нас, достига 2,423 пункта при 2,415 седмица по-рано. Базовото му равнище от 1,000 пункта е определено през 2005 г.

При зеленчуците най-силно поскъпват доматите. Цената им се повишава с 12,21% до 2,26 евро за килограм. Зелените чушки са с 8,16% по-скъпи и се търгуват по 1,14 евро за килограм, а червените поскъпват с 5,18% до 1,38 евро. Тиквичките достигат 1,18 евро за килограм след ръст от 7,08%. Картофите поскъпват с 2,56% до 0,64 евро за килограм, а зрелият кромид лук – с 2,11% до 0,58 евро.

Краставиците запазват цената си от 1,63 евро за килограм. Най-голямо поевтиняване сред зеленчуците има при зелето – с 10,26% до 0,56 евро за килограм. Морковите поевтиняват с 1,59% до 0,62 евро за килограм, а зелената салата се търгува по 0,65 евро след спад от 2,99%.

При млечните продукти най-осезаемо е поскъпването на киселото мляко с масленост от 3% и нагоре. Кофичка от 400 грама струва 0,80 евро на едро, с 5,82% повече спрямо предходната седмица. Кравето сирене поскъпва с 2,21% до 6 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,09% до 9,14 евро за килограм. Прясното мляко се търгува по 1,21 евро за литър след ръст от 0,50%, а пакетче краве масло от 125 грама достига 1,44 евро, или с 1,98% повече.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,44% до 3,53 евро за килограм. Яйцата размер М поевтиняват с 4,04% до 0,19 евро за брой.

Брашното тип 500 поскъпва със 7,14% до 0,72 евро за килограм, а захарта – с 2,54% до 0,97 евро. Зрелият фасул се търгува по 2,07 евро за килограм след ръст от 1,47%, а лещата достига 2,05 евро при увеличение от 0,49%. Оризът се предлага по 1,65 евро за килограм. Олиото поскъпва с 0,35% до 1,73 евро за литър.

При плодовете бананите поскъпват с 5,15% до 1,51 евро за килограм, а гроздето – с 2,74% до 1,35 евро. Ябълките поевтиняват с 4,10% до 1,03 евро за килограм. Най-силен е спадът при лимоните – с 9,57% до 1,36 евро за килограм.