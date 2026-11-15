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Женският отбор по баскетбол с една промяна след загубата от Испания

Женският отбор по баскетбол с една промяна след загубата от Испания

България ще направи рокада при чужденките, потвърди селекционерът Таня Гатева

Българският национален отбор за жени ще направи рокада на чужденките за третия мач във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027. „Лъвиците“ няма да разчитат на Кайла Хилсман за срещата с Чехия, пишат колегите от bgbasket.com.

България с тежка загуба от Испания в Самоков

Причината е, че американката има ангажименти със своя Хънан Дзъюнеин в Китай. Това потвърди селекционерът Таня Гатева след срещата с Испания в Самоков. Така мястото на центъра за двубоя с чехкините, който ще се изиграе на 17 ноември (вторник) в Прага, ще бъде заето от другата натурализирана чужденка - Стефани Костович.

„Да, Стефани Костоввич влиза в ротацията. Смятам, че тя ще даде доста добра енергия. С нея ще играем доста по-бързо. В нея няма умора, така че е готова да даде всичко възможно да изиграем един добър мач“, лаконична бе Гатева.

Хилсман взе участие в първите два мача на българките срещу в първия игрови прозорец. От своя страна баскетболистката на Вилньов д′АСК бе част само от тренировъчния процес. Американката изгледа и двете срещи на родния отбор, но сега ще поеме щафетата под коша от своята сънародничка. За последно центърът облече екипа на националките през последния прозорец от първия етап на пресявките за следващото европейско първенство, когато дебютира официално.

Двубоят между България и Чехия ще бъде изигран в „Краловка Арена“ от 18:15 часа българско време.

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