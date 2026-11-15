Новини
Търси
Подкаст
Политика

Кои са кандидатите за новия ВСС? Бивши министри, депутати и магистрати в битка за 11 места

Кои са кандидатите за новия ВСС? Бивши министри, депутати и магистрати в битка за 11 места
БТА

Парламентът трябва да избере новите членове на съдебния кадрови орган на 19 ноември

На 19 ноември Народното събрание трябва да избере 11 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. За местата се борят 20 кандидати, сред които бивши министри, депутати, съдии, адвокати и университетски преподаватели.

Шестима ще бъдат избрани за Съдийската колегия, а петима - за Прокурорската. За всеки кандидат е необходимо мнозинство от поне 160 депутати.

ТАРАЛЕЖ представя накратко биографиите на претендентите.

Кандидати за Съдийската колегия

Емил Дечев - съдия в Софийския градски съд, бивш заместник-министър на правосъдието и служебен министър на вътрешните работи през 2026 г. Участвал е в подготовката на законодателни промени, свързани с разследването на главния прокурор. Работил е и в Съвета на Европа. През 2017 г. неуспешно кандидатства за член на ВСС. Единственият претендент, номиниран и за двете колегии.

Евгений Стайков - бивш заместник-председател на Върховния касационен съд. Ръководил е Софийския градски и Софийския апелативен съд. Между 2003 и 2007 г. вече е бил член на ВСС.

Таня Радуловска-Мадамжиева - адвокат и бивш съдия в Софийския районен съд. Била е председател на Съюза на съдиите и заместник-министър на правосъдието. Работила е по механизми за защита на магистрати от неправомерен натиск.

Васил Пандов - адвокат, доцент по международно частно право и бивш депутат от "Продължаваме Промяната". Бил е председател на Надзорния съвет на НЗОК.

Цвета Рангелова - адвокат от Благоевград и бивш депутат от "Възраждане". През 2024 г. е номинирана от партията за конституционен съдия, но не е избрана.

Цветко Лазаров - съдия в Софийския апелативен съд. През 2020 г. публично говори за натиск върху магистрати, свързван с Мартин Божанов - Нотариуса.

Калин Баталски - председател на Окръжния съд в Перник. Има дългогодишен съдийски и преподавателски опит.

Иван Ранчев - съдия в Апелативния съд в Пловдив, бивш военен следовател и преподавател по криминология.

Анета Антонова - доцент по гражданско и търговско право в Софийския университет и председател на Арбитражния съд при БТПП.

Петьо Славов - адвокат, бивш заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията и бивш член на ЦИК.

Михаил Малчев - съдия в Софийския градски съд, командирован в Апелативен съд - София. Доктор по право и университетски преподавател.

Силвия Цанова - адвокат, бивш заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Светлозар Георгиев - бивш съдия в Окръжния съд във Варна и бивш председател на Военния съд в града.

Кандидати за Прокурорската колегия

Андрей Янкулов - бивш прокурор и служебен министър на правосъдието през 2026 г. Напуска прокуратурата през 2019 г. след избора на Иван Гешев за главен прокурор. Впоследствие работи като адвокат и правен експерт в Антикорупционния фонд, участвал в разследвания за корупция, включително по случая "Осемте джуджета". Като министър влиза в публичен конфликт с ВСС относно статута на Борислав Сарафов.

Веселин Вучков - професор по наказателен процес, бивш вътрешен министър и депутат от ГЕРБ. Подава оставка като министър през 2015 г. след разногласия с правителството за ръководствата на МВР и службите за сигурност.

Стефан Милев - съдия в Софийския градски съд и бивш прокурор. Ръководил е временно Софийския районен съд. Председател е на съдебния състав, осъдил Георги Семерджиев на 20 години затвор.

Иван Калибацев - съдия и бивш председател на Районния съд в Пловдив. През 2022 г. неуспешно кандидатства за член на ВСС.

Красимир Комсалов - председател на Окръжния съд в Пазарджик. Работил е като прокурор, районен и окръжен съдия, включително в Специализирания наказателен съд.

Екатерина Гетова - професор по наказателен процес и директор на Института за държавата и правото при БАН.

Милена Карагьозова - заместник-председател на Окръжния съд във Велико Търново. Преди това повече от 20 години работи в Районния съд в Горна Оряховица.

Емил Дечев - номиниран и за Прокурорската колегия. Професионалната му биография е представена по-горе.

За избора на новите членове на ВСС са необходими поне 160 депутатски гласа. Парламентът трябва да попълни квотата си в органа, чийто досегашен състав продължава да работи въпреки изтеклия през 2022 г. мандат.

Новите членове ще участват във вземането на ключови решения за назначенията, повишенията и дисциплинарната отговорност на магистратите, както и в управлението на съдебната власт.

Още по темата

Бойко Атанасов предлага ревизия на ВСС и промени в правилата на конкурсите

Бойко Атанасов предлага ревизия на ВСС и промени в правилата на конкурсите

Николай Найденов: Нужен ни е нов ВСС - да имаме глътка въздух

Николай Найденов: Нужен ни е нов ВСС - да имаме глътка въздух

Избраха шестимата нови членове на ВСС от съдийската квота при рекордна активност

Избраха шестимата нови членове на ВСС от съдийската квота при рекордна активност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова

Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова

Енергийният министър за "Топлофикация": Очевидно там има генерален структурен проблем

Енергийният министър за "Топлофикация": Очевидно там има генерален структурен проблем

Водещи

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

  • Преди 5 минути
Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

  • Преди 18 минути
Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

  • Преди 21 минути
Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

  • Преди 35 минути
Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

  • Преди 44 минути
Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

  • Преди 47 минути
Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

  • Преди 49 минути
Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

  • Преди 1 час
Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

  • Преди 1 час
Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

  • Преди 1 час
Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

  • Преди 2 часа
Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

  • Преди 2 часа
Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

  • Преди 2 часа