Кои са кандидатите за новия ВСС? Бивши министри, депутати и магистрати в битка за 11 места

На 19 ноември Народното събрание трябва да избере 11 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. За местата се борят 20 кандидати, сред които бивши министри, депутати, съдии, адвокати и университетски преподаватели.

Шестима ще бъдат избрани за Съдийската колегия, а петима - за Прокурорската. За всеки кандидат е необходимо мнозинство от поне 160 депутати.

ТАРАЛЕЖ представя накратко биографиите на претендентите.

Кандидати за Съдийската колегия

Емил Дечев - съдия в Софийския градски съд, бивш заместник-министър на правосъдието и служебен министър на вътрешните работи през 2026 г. Участвал е в подготовката на законодателни промени, свързани с разследването на главния прокурор. Работил е и в Съвета на Европа. През 2017 г. неуспешно кандидатства за член на ВСС. Единственият претендент, номиниран и за двете колегии.

Евгений Стайков - бивш заместник-председател на Върховния касационен съд. Ръководил е Софийския градски и Софийския апелативен съд. Между 2003 и 2007 г. вече е бил член на ВСС.

Таня Радуловска-Мадамжиева - адвокат и бивш съдия в Софийския районен съд. Била е председател на Съюза на съдиите и заместник-министър на правосъдието. Работила е по механизми за защита на магистрати от неправомерен натиск.

Васил Пандов - адвокат, доцент по международно частно право и бивш депутат от "Продължаваме Промяната". Бил е председател на Надзорния съвет на НЗОК.

Цвета Рангелова - адвокат от Благоевград и бивш депутат от "Възраждане". През 2024 г. е номинирана от партията за конституционен съдия, но не е избрана.

Цветко Лазаров - съдия в Софийския апелативен съд. През 2020 г. публично говори за натиск върху магистрати, свързван с Мартин Божанов - Нотариуса.

Калин Баталски - председател на Окръжния съд в Перник. Има дългогодишен съдийски и преподавателски опит.

Иван Ранчев - съдия в Апелативния съд в Пловдив, бивш военен следовател и преподавател по криминология.

Анета Антонова - доцент по гражданско и търговско право в Софийския университет и председател на Арбитражния съд при БТПП.

Петьо Славов - адвокат, бивш заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията и бивш член на ЦИК.

Михаил Малчев - съдия в Софийския градски съд, командирован в Апелативен съд - София. Доктор по право и университетски преподавател.

Силвия Цанова - адвокат, бивш заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

Светлозар Георгиев - бивш съдия в Окръжния съд във Варна и бивш председател на Военния съд в града.

Кандидати за Прокурорската колегия

Андрей Янкулов - бивш прокурор и служебен министър на правосъдието през 2026 г. Напуска прокуратурата през 2019 г. след избора на Иван Гешев за главен прокурор. Впоследствие работи като адвокат и правен експерт в Антикорупционния фонд, участвал в разследвания за корупция, включително по случая "Осемте джуджета". Като министър влиза в публичен конфликт с ВСС относно статута на Борислав Сарафов.

Веселин Вучков - професор по наказателен процес, бивш вътрешен министър и депутат от ГЕРБ. Подава оставка като министър през 2015 г. след разногласия с правителството за ръководствата на МВР и службите за сигурност.

Стефан Милев - съдия в Софийския градски съд и бивш прокурор. Ръководил е временно Софийския районен съд. Председател е на съдебния състав, осъдил Георги Семерджиев на 20 години затвор.

Иван Калибацев - съдия и бивш председател на Районния съд в Пловдив. През 2022 г. неуспешно кандидатства за член на ВСС.

Красимир Комсалов - председател на Окръжния съд в Пазарджик. Работил е като прокурор, районен и окръжен съдия, включително в Специализирания наказателен съд.

Екатерина Гетова - професор по наказателен процес и директор на Института за държавата и правото при БАН.

Милена Карагьозова - заместник-председател на Окръжния съд във Велико Търново. Преди това повече от 20 години работи в Районния съд в Горна Оряховица.

Емил Дечев - номиниран и за Прокурорската колегия. Професионалната му биография е представена по-горе.

За избора на новите членове на ВСС са необходими поне 160 депутатски гласа. Парламентът трябва да попълни квотата си в органа, чийто досегашен състав продължава да работи въпреки изтеклия през 2022 г. мандат.

Новите членове ще участват във вземането на ключови решения за назначенията, повишенията и дисциплинарната отговорност на магистратите, както и в управлението на съдебната власт.