Иван Янев: Оттеглихме законопроекта за личната помощ, защото не обяснихме добре промените

Депутатът от "Прогресивна България" Иван Янев призна, че управляващите не са успели да обяснят достатъчно добре предложенията за промени в системата на личните асистенти. След недоволството на родители на деца с увреждания и критиките на опозицията законопроектът беше оттеглен, за да бъде преработен и обсъден със заинтересованите страни.

Янев заяви, че социалните разходи са обезпечени и средствата за тях дори са увеличени, но в държавната хазна има сериозен недостиг заради състоянието на публичните финанси.

По повод решението на "Стандард енд Пуърс" да промени перспективата пред кредитния рейтинг на България депутатът посочи, че то е свързано с натрупаните икономически дисбаланси и управлението на публичните финанси през последните години.

"Това е работата на опозицията - да критикуват, да казват, че нямат никаква вина. Дори да са управлявали заедно години наред със сглобки, без сглобки, със съглашателства. А всъщност е съвсем логично, защото тези макроикономически баланси са нарушени. Тоест има вече дисбаланси. Много ясно трите одита на Сметната палата показват как са управлявали 5 години публични финанси. А това, което сега се опитваме да направим, е просто да подредим тези финанси, да ги консолидираме, да се подредят. И в крайна сметка да достигнем тази стабилност и този дефицит, който е под 3%", коментира Янев.

По думите му социалните придобивки са напълно обезпечени, въпреки финансовите затруднения на държавата. Той определи оттегления законопроект като първа стъпка към по-мащабна реформа, която обаче не е била достатъчно добре комуникирана.

"Пари в бюджета очевидно липсват и това е именно, което получихме. Хазната беше опоскана. Второто обаче - социалните разходи, социалните придобивки са напълно обезпечени, дори има ръст. Ще ги видите, предполагам, в течение на разговора. Но ние имаме един много стабилен и увеличен социален пакет. Това, което се случи със законопроекта за личната помощ, бих казал, че беше една първа стъпка от една по-голяма реформа. Първа стъпка, която, както и написах в моя статус, не беше най-грациозната. Защо? Защото трябваше да се комуникира, да се дискутира на много широко", обясни депутатът.

Основната цел на промените според Янев е подкрепата да достига до хората с реални увреждания, като същевременно се ограничат злоупотребите със системата. Той призна, че управляващите не са успели да представят убедително предложенията си и затова са решили да оттеглят проекта.

"Ние не сме се справили чисто комуникационно. И ето защо ние изтеглихме проекта на закон. За да може хем да се преработи, хем да бъде обсъден специално за майките - аз също смятам, че когато майката гледа детето си, което е с тежко увреждане, следва да се запази този статут", заяви Янев.

Една от обсъжданите промени е свързана с начина, по който се уреждат отношенията с личните асистенти, особено когато те вече са пенсионери. По данни на депутата около 35 000 от работещите като лични асистенти са в пенсионна възраст и получават възнаграждения по трудови договори, върху които се начисляват осигуровки.

"Самите лични асистенти, около 35 000 са хора в пенсионна възраст, които са лични асистенти на други хора с увреждания. Понякога се случва така. И те също са на трудови договори. Всички осигуровки се внасят. Това е двойно плащане. Няма смисъл да се осъществява. И затова тези специални договори ще облекчат. И няма да се внасят тези осигуровки, защото са безсмислени", посочи депутатът.

Предлаганият специален договор трябва да разшири и кръга от хора, които могат да полагат грижи срещу заплащане. Така възможността да бъдат лични асистенти на свои близки ще бъде достъпна и за държавни служители и хора със свободни професии.

"Този специален договор разширява кръга от асистенти. Тоест вече могат и хора, които досега нямаха възможност да включват трудови договори, като държавни служители и други свободни професии, вече да могат да стават асистенти на своите близки. Което е важно", обясни той.

Янев потвърди, че управляващите обмислят майките на деца с тежки увреждания да запазят досегашните си трудови договори, а специалният договор да бъде допълнителна възможност, която да използват по желание.

"Така е. Аз приемам критиката, че чисто в обясненията не се справихме, и поемам ангажимент това да не бъде повече така", заяви депутатът.

Друга разлика между двата вида договори е продължителността на заплащаната грижа. Докато стандартните трудови договори могат да бъдат за два, четири, шест или максимум осем часа дневно, специалният вариант ще позволява по-дълго работно време при тежки увреждания.

"В момента трудовите договори са до 8 часа. Могат да са и два, и четири, и шест, но максимум до осем. Докато специалните договори, които се предлагат, там може и би трябвало за много тежките увреждания, както са майките на деца с увреждания, както има хора напълно парализирани и не могат да се обслужат, да получат повече от осем часа", обясни Янев.

Предвидената ставка по специалния договор е 5,24 евро на час, като осигурителният стаж ще се запазва. Според Янев обаче този вариант няма да включва осигуровки за майчинство и болнични, както и право на платен отпуск.

Депутатът заяви, че предложенията ще бъдат обсъдени с експерти от Министерството на труда и социалната политика, организациите на и за хората с увреждания и Националния съвет за хората с увреждания. След консултациите законопроектът ще бъде преработен и внесен отново.