Иван Янев: Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на своите деца

Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на своите деца. Това заяви депутатът от ПБ Иван Янев в коментар за промени в Закона за личната помощ и за решенията на ТЕЛК.

Разширяваме кръга на асистентите - и държавни служители, и адвокати, ще могат да бъдат асистенти. Основното, с което трябва да се справим, са фалшивите ТЕЛК решения, защото те вредят на хората, които имат реална нужда. Това ще стане през Закона за здравето, каза депутатът.

По думите му МВР ще има активна роля към хората, които мамят и към лекарите, които издават фалшиви ТЕЛК решения. "Те трябва да понесат своята отговорност", каза Янев.

"Имаме примери - на хора, които имат реални увреждания, са с намалени проценти за нетрудоспособност, а други по неведоми пътища получават висок процент увреждане, въпреки че нямат нужда от него.

Децата с увреждане получават още 100 евро от 603 на 704 евро. Техните родители получават данъчни облекчения - при 12 000 евро данъчна основа. Тези социални мерки целят подкрепа към нуждаещите се. "А тези, които мамят системата, трябва да получат заслуженото", каза депутатът.

"В Закона за личната помощ акцентът минава към човека с увреждания. Развързваме всички автоматизми. Социалният пакет е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки", каза Янев.

Той обясни, че активират член от Закона за здравето, който съществува от 2008 г., но не е реализиран. Той е за хората с увреждания, които работят. "Всички, които имат нужда, ще получат подкрепа. Останалите трябва да бъдат извадени от тази система", допълни Иван Янев.

Запазват се всички придобивки, системата поставя в центъра човека с увреждане. Грижата за хората с увреждания ще бъде ясно различима за тях, уточни председателят на Социалната комисия в парламента Мария Тодорова.