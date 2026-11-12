Колко струва Нова година в България: Хотелските оферти достигат 8680 евро

Посрещането на 2027 г. в някои от най-скъпите хотели и комплекси в България ще изисква сериозен бюджет, пише BTV.

Частни вили с няколко спални, минерални басейни, СПА процедури, празнични гала вечери и концерти на популярни изпълнители са част от предложенията, чиито цени достигат няколко хиляди евро.

Някои от пакетите надхвърлят 8000 евро, но крайната сума зависи от вида на настаняването, броя на гостите и продължителността на престоя. Ето какви са предложенията в някои от най-луксозните хотели у нас.

Вила за 12 души в Сандански – 8680 евро

Една от най-скъпите оферти за новогодишните празници е на Medite Spa Resort & Villas в Сандански.

Най-достъпният пакет е за три нощувки в делукс стая за двама със закуски и вечери на цена от 1620 евро.

В другия край на ценовата листа е четиридневен престой в премиум семейна вила с четири спални, предназначена за до 12 души. Цената е 8680 евро за периода от 30 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г.

Разпределена между максималния брой гости, сумата възлиза на около 723 евро на човек. В пакета са включени закуски, вечери, достъп до минералните басейни и СПА центъра, както и празнична гала вечеря.

Нова година в Бургас с Gipsy Kings

Сред предложенията с по-висок ценови клас е и петзвездният Grand Hotel & SPA Primoretz в Бургас.

Най-ниската посочена цена е 1670 евро за две нощувки в двойна стая за двама възрастни. Най-скъпият пакет достига 5421 евро за четири нощувки и настаняване на четирима възрастни.

Основен акцент в празничната програма е участието на Gipsy Kings по време на новогодишната гала вечеря. Музикалната програма включва и изпълнения на Goldsingers Band.

Гостите получават още шестстепенно празнично меню, новогодишен брънч и достъп до СПА центъра на хотела.

Празници в планината с All Inclusive

Grand Hotel Resorts предлага новогодишни пакети за Chalet Therme и Aperi Therme. Цената на четириспална къща за периода от 30 декември до 3 януари е 3744 евро.

Офертата включва All Inclusive изхранване, ползване на СПА съоръженията и минералните басейни, както и музикална програма за празничните дни.

VIP апартамент в Банско за 2352 евро

В Банско петзвездният MPM Hotel Sport предлага тридневен новогодишен пакет за двама в VIP апартамент на цена от 2352 евро.

Включена е празнична гала вечеря с напитки, DJ програма и фолклорни изпълнения. Посетителите могат да използват отопляемия басейн, джакузито и сауните. Хотелът се намира в непосредствена близост до кабинковия лифт.

Колко струва посрещането на 2027 година?

Предложенията показват значителни разлики в цените на новогодишните почивки в луксозния сегмент. Докато някои пакети са предназначени за двама души, други обхващат цели семейства или големи компании.

Затова при сравняването на офертите е важно да се вземат предвид не само крайните суми, но и броят на нощувките, капацитетът на помещенията и включените услуги. Празничните вечери, напитките, музикалната програма и достъпът до СПА зоните също оказват влияние върху стойността на престоя.

За някои туристи подобна почивка е възможност за няколко дни лукс и забавления, докато за други цените остават сериозно перо в бюджета за новогодишните празници.