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Над 100 000 души протестираха във Франция на петата седмица от социалното недоволство

Над 100 000 души протестираха във Франция на петата седмица от социалното недоволство
Снимка: AP/БТА

МВР отчете 106 000 участници в демонстрациите в цялата страна, докато младежката междупрофсъюзна коалиция преброи 200 000

Около 106 000 души са участвали в протестите във Франция днес, от които 24 000 в Париж, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от Франс прес. Това е петата седмица от социалното движение.

Мобилизацията е по-слаба в сравнение с предходната седмица, когато по улиците на страната излязоха 146 000 души, включително 46 000 в Париж. Младежката междупрофсъюзна коалиция обаче представи значително по-висока оценка - 200 000 демонстранти в цяла Франция, от които 100 000 в столицата.

Към 18:00 ч. българско време задържаните в страната са били 121, съобщи вътрешното министерство.

В Париж по-голямата част от шествието е достигнала Площада на нацията без сериозни инциденти, уточни полицейската префектура. По данни на властите обаче "малка група враждебно настроени лица" е хвърляла предмети по полицаи на улица "Де Шалини", което е наложило използването на сълзотворен газ.

Парижката прокуратура съобщи за 22 задържани мъже и тийнейджъри, сред които трима непълнолетни. Повечето арести са извършени за носене на оръжие от категория Д, включваща и хладни оръжия.

В Лион екип на телевизионния канал Бе Еф Ем е бил нападнат от демонстранти в периферията на протестното шествие. Местните власти съобщиха, че полицията се е намесила, за да защити журналистите.

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