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Милен Трифонов, ПБ: Война с търговските вериги няма, законите трябва да се спазват

Милен Трифонов, ПБ: Война с търговските вериги няма, законите трябва да се спазват
Стопкадър / НОВА

Депутатът от "Прогресивна България" защити действията на КЗК, обеща запазване на основните данъчни ставки и призна грешка при промените за личните асистенти

Държавата не води война с търговските вериги, а предприема мерки срещу нелоялните практики, които ощетяват потребителите и производителите. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Милен Трифонов в предаването "Седмицата на Дарик" по повод наложената на "Кауфланд" глоба от 76 млн. евро.

Трифонов подчерта, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е независим орган, а наложената санкция подлежи на съдебно обжалване. Той определи като арогантно изказването на вече освободения изпълнителен директор на веригата в България, който направи сравнение с фалита на КТБ.

"Война няма с никой лоялен търговец, данъкоплатец и жител на България. Водим борба само с тези, които си позволяват да ощетяват", заяви депутатът.

Според него няма основания да се очаква оттегляне на чуждестранни инвеститори заради действията на регулаторите. Трифонов увери, че България ще продължи да привлича инвестиции, но всички компании трябва да спазват българското законодателство.

По отношение на Бюджет 2027 депутатът предупреди, че рязкото ограничаване на публичните разходи може да доведе до спад на потреблението и икономическа рецесия.

Трифонов заяви, че основните данъчни ставки няма да бъдат увеличавани, като посочи запазването на 10% данък върху доходите, 10% корпоративен данък и 20% ДДС.

"Данъци няма да се увеличават! Основните данъци – данък общ доход, който е 10% плосък, корпоративен данък, който отново е 10%, данък добавена стойност, който е 20%", заяви той.

Същевременно депутатът защити предложението т.нар. "данък уикенд" за лично ползване на фирмени активи да бъде увеличен от 3% на 7%, като аргументира промяната с необходимостта от ограничаване на злоупотребите.

Трифонов призна и грешка на управляващите при внесените и впоследствие оттеглени промени в Закона за личната помощ.

"Това не трябваше да бъде внасяно. Този законопроект не трябваше да бъде внасян. Трябваше да бъде първо много добре комуникиран с тях", заяви той, като разказа за срещата си с майки на деца с увреждания в Пазарджик.

Депутатът отрече на политическо ниво да е обсъждано предложение за национализация на средствата във втория пенсионен стълб. Според него подобни варианти може да са разглеждани експертно, но не са достигали до управляващите като политическо решение.

По темата за избора на нов Висш съдебен съвет Трифонов предупреди за опасността от политически зависимости. Той изрази притеснения, че сред кандидатите на опозицията има бивши министри, заместник-министри и народни представители.

"Когато избираме хора във ВСС, те трябва да бъдат изцяло безпристрастни. Важна е биографията на този човек и миналото му", подчерта депутатът.

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